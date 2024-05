哈瑪斯軍旅公布拖行以色列士兵俘虜影片 以國防軍否認

路透報導,哈瑪斯 卡薩姆旅(Al Qassam Brigades)發言人烏貝達(Abu Ubaida)26日宣稱,旗下武裝分子25日在加薩 北部賈巴利亞(Jabalia)交戰中,俘虜若干以色列 士兵,並且公布一個渾身是血的人遭拖進地道的影片;國防軍則否認有任何士兵遭劫持。

烏貝達26日稍早在一段半島電視台播出的錄音中稱,在地道中突襲一支猶太復國主義部隊,造成該部隊士兵非死即傷或遭俘虜。

不過,烏貝達沒有說明劫持人數,也沒有證據佐證說法。

除此之外,哈瑪斯釋出一段影片,畫面可見一名渾身是血的人被拖行進入地道,另外還有軍裝和步槍的照片。路透無法獨立核實該影片中的人物身分及狀況。

對此,以色列國防軍26日發表聲明駁斥烏貝達說法,「國防軍澄清沒有任何士兵遭到俘虜」。

