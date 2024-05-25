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哈瑪斯軍旅公布拖行以色列士兵俘虜影片 以國防軍否認

編譯盧思綸／即時報導
哈瑪斯卡薩姆旅發言人烏貝達26日宣稱，旗下武裝分子25日在加薩北部賈巴利亞交戰中俘虜若干以色列士兵。(影片截圖)
哈瑪斯卡薩姆旅發言人烏貝達26日宣稱，旗下武裝分子25日在加薩北部賈巴利亞交戰中俘虜若干以色列士兵。(影片截圖)

路透報導，哈瑪斯卡薩姆旅（Al Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）26日宣稱，旗下武裝分子25日在加薩北部賈巴利亞（Jabalia）交戰中，俘虜若干以色列士兵，並且公布一個渾身是血的人遭拖進地道的影片；國防軍則否認有任何士兵遭劫持。

烏貝達26日稍早在一段半島電視台播出的錄音中稱，在地道中突襲一支猶太復國主義部隊，造成該部隊士兵非死即傷或遭俘虜。

不過，烏貝達沒有說明劫持人數，也沒有證據佐證說法。

除此之外，哈瑪斯釋出一段影片，畫面可見一名渾身是血的人被拖行進入地道，另外還有軍裝和步槍的照片。路透無法獨立核實該影片中的人物身分及狀況。

對此，以色列國防軍26日發表聲明駁斥烏貝達說法，「國防軍澄清沒有任何士兵遭到俘虜」。

哈瑪斯 以色列 加薩

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