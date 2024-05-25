我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：堅定維護台海和平穩定 願使用武力保護盟友

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

艾菲爾鐵塔門票將漲20% 支應緊急翻修工程費

中央社巴黎24日綜合外電報導
巴黎市政廳決定下個月起艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）成人門票價格將提高20%。路透
巴黎市政廳決定下個月起艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）成人門票價格將提高20%。路透

巴黎市政廳今天投票決定，下個月起艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）成人門票價格將提高20%，以協助支付緊急翻修工程費用。

法新社報導，遊客目前搭乘電梯前往艾菲爾鐵塔塔頂的費用為29.40歐元（約31.8美元），這一價格將在6月17日漲到35.30歐元（約38.2美元）。

巴黎市議會還支持艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE）調整資本結構，並降低向SETE收取的年費。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間遊客數量減少，加上翻修成本急遽上升，使SETE深陷赤字。

艾菲爾鐵塔工作人員今年稍早舉行罷工，抗議這座紀念塔的財務管理方式不當。

2020年及2021年COVID-19疫情期間，艾菲爾鐵塔出現約1億2000萬歐元的資金缺口。

工會主張，鑒於必須進行重新上漆等重大維護工作，先前資本重組涉及金額僅6000萬歐元並不足夠。

這座由建築師艾菲爾（Gustave Eiffel）為1889年世界博覽會設計的傑作，自建造以來已重新粉刷19次。

艾菲爾當時建議每7年油漆1次鐵塔，以遏阻不可避免的鏽蝕現象。

然而自2010年以來，這座高達300公尺的鐵塔──若包含頂部的高頻天線則高330公尺──一直沒有進行完整的油漆工程。

2020年由於COVID-19的限制，艾菲爾鐵塔參觀人數降至150萬人，直到去年遊客數量才恢復至近600萬人。

疫情 投票 罷工

上一則

新加坡航空班機亂流迫降事件 仍有43人住院治療

延伸閱讀

巴黎奧運領獎台設計揭曉 以艾菲爾鐵塔為靈感

巴黎奧運領獎台設計揭曉 以艾菲爾鐵塔為靈感
4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍

4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍
巴黎奧運 5環標誌將登上艾菲爾鐵塔 面向塞納河

巴黎奧運 5環標誌將登上艾菲爾鐵塔 面向塞納河
家庭最可靠支柱星座 巨蟹愛家人、「兩星座」拚命賺錢撐家計

家庭最可靠支柱星座 巨蟹愛家人、「兩星座」拚命賺錢撐家計

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
英國時尚雜誌「尚流」(Tatler)以凱特王妃的畫像作為封面，但卻引發「與本人不像」的爭議。(擷自Tatler官網)

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

2024-05-23 15:52
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10

超人氣

更多 >
3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來

帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來
馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默