我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密蘇里州盲聾狗狗跑出家門 慘遭警連開2槍射殺

洛杉磯生寶寶開銷多 懷孕生產就要上萬元

哈薩克前經濟部長活活打死嬌妻 「拖12小時不救」遭判24年

編譯徐榆涵／即時報導
哈薩克44歲前經濟部長比辛巴耶夫將妻子活活打死，獲判24年。（美聯社）
哈薩克44歲前經濟部長比辛巴耶夫將妻子活活打死，獲判24年。（美聯社）

哈薩克44歲前經濟部長比辛巴耶夫（Kuandyk Bishimbayev），去年11月9日將31歲的妻子努科諾娃（Saltanat Nukenova）活活打死，引發全球關注，比辛巴耶夫本月13日遭判24年有期徒刑。

BBC等報導，比辛巴耶夫去年11月9日上午7時15分許，在首都阿斯塔納一家由親戚開設的餐廳包廂裡，對結婚不到1年的妻子努科諾娃拳打腳踢，過程中可以聽見比辛巴耶夫不斷辱罵妻子並懷疑對方外遇，隨後扯著對方頭髮，將她拖到另一間沒有監視器的房間。

在妻子瀕死之際，比辛巴耶夫還打電話給自己的算命師坦言暴行，而對方則向他保證，妻子絕對不會有事，最終錯過黃金治療時間，努科諾娃躺在小房間地板的血泊中慢慢死去。等到12個小時後救護人員獲報趕往現場時，她已經身亡。

法醫報告顯示，努科諾娃因頭部外傷造成腦損傷，且有被人勒住脖子的跡象，最高法院判處比辛巴耶夫有期徒刑24年。另外，案發餐廳所在的美食廣場，由比辛巴耶夫親戚拜扎諾夫（Bakhytzhan Baizhanov）負責經營，他也因為隱瞞罪行被判處坐牢4年。

比辛巴耶夫出庭受審的情況，透過直播傳遍哈薩克，民眾紛紛在社群媒體上討論此案，並有超過15萬人連署要求改革家暴法，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）最終簽署法案，加重家暴行為的處罰，從原本的民事犯罪升級為刑事，並且無須受害者本人報案也可立案。

根據聯合國統計，哈薩克每年有約400名女性死於家庭暴力，而實際上的數字可能更高，因為有些案件並未被通報。

比辛巴耶夫是哈薩克前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的愛將。他自2016年起擔任經濟部長，但2018年因挪用國家公款被判處10年徒刑，不過隔年就獲特赦。

比辛巴耶夫疑似懷疑妻子出軌而將對方暴打致死。（美聯社）
比辛巴耶夫疑似懷疑妻子出軌而將對方暴打致死。（美聯社）

哈薩克 家暴 社群媒體

上一則

西班牙度假天堂馬略卡島餐廳塌 4死27傷

下一則

巴紐半夜山崩百人遭活埋 居民徒手挖遺體

延伸閱讀

台灣人愛出國卻很少去中亞這幾國 網曝3原因：超麻煩

台灣人愛出國卻很少去中亞這幾國 網曝3原因：超麻煩
王毅將出訪中亞兩國 出席上合組織外長會

王毅將出訪中亞兩國 出席上合組織外長會
日媒：北海道教育大學中國籍前教授 遭判6年徒刑

日媒：北海道教育大學中國籍前教授 遭判6年徒刑
斐濟前總理涉妨害司法公正 遭判1年徒刑

斐濟前總理涉妨害司法公正 遭判1年徒刑

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
英國時尚雜誌「尚流」(Tatler)以凱特王妃的畫像作為封面，但卻引發「與本人不像」的爭議。(擷自Tatler官網)

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

2024-05-23 15:52

超人氣

更多 >
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」