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孟加拉議員印度遇害 凶嫌坦承剝皮肢解被害人

中央社新德里24日專電
圖為孟加拉內政部長阿薩杜澤曼汗（Asaduzzaman Khan）。美聯社
圖為孟加拉內政部長阿薩杜澤曼汗（Asaduzzaman Khan）。美聯社

一名孟加拉國會議員最近在印度境內失蹤，雖然尚未見到遺體，但孟加拉警方證實他已遇害。印度媒體今天報導，被捕的嫌犯坦承已將被害人剝皮肢解並絞碎。

孟加拉國會議員阿吉姆（Anwarul Azim Anar）9日離開在杰奈達市（Jhenaidah）的住家，前往印度東北部大城市加爾各答（Kolkata）求醫，借住朋友家中，不料13日起即告失蹤。

友人18日向印度警方報案，印度與孟加拉警方立即展開聯合調查。

孟加拉內政部長阿薩杜澤曼汗（Asaduzzaman Khan）22日證實，阿吉姆已經死亡，執法當局逮捕了3名嫌犯。

印度時報（TOI）今天引述警方調查報導，嫌犯坦承在加爾各答的一棟公寓內將阿吉姆殺害，並把遺體剝皮肢解後再絞碎，以消滅證據。

警方在公寓內發現血跡以及數個大型塑膠袋，浴室也有用化學藥劑清洗的跡象。

調查顯示，嫌犯殺害阿吉姆的計畫至少在2至3個月前就已開始籌劃，杰奈達市一名政治人物的弟弟，據信以4000萬塔卡（約34萬美元）的價錢買凶，可能已逃到尼泊爾。

孟加拉媒體「每日星報」（The Daily Star）22日曾報導，阿吉姆已當選過3屆國會議員，在2000年至2008年期間背負了21宗案件，包括走私槍械、黃金、販毒、洗錢及庇護恐怖分子等，也曾遭國際刑警組織（INTERPOL）通緝。但這些案件後來都被宣布無罪。

印度 內政部 庇護

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