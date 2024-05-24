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國際法院裁決出爐 下令以色列終止在拉法的軍事行動

編譯羅方妤／即時報導
國際法院下令以色列中止對拉法軍事行動，並要求以國一個月內提交報告說明進行關於國際法院命令措施的進展。圖為挺巴人士在國際法院外示威。(路透)
國際法院下令以色列中止對拉法軍事行動，並要求以國一個月內提交報告說明進行關於國際法院命令措施的進展。圖為挺巴人士在國際法院外示威。(路透)

CNN報導，國際法院（ICJ）下令以色列中止對拉法軍事行動，並要求以國一個月內提交報告說明進行關於ICJ命令措施的進展。南非先前向國際法院請求採取緊急措施，命令以色列「停止在加薩走廊的軍事行動」，包括在拉法發動的攻勢。

國際法院院長薩拉姆（Nawaf Salam）表示：「以色列必須立即中止其在拉法的軍事攻擊，及任何可能為加薩的巴勒斯坦族群生活條件帶來損傷，造成全面和部分實際破壞的行動。」

國際法院表示，以國必須採取有效措施確保聯合國實況調查團和調查機構能調查「種族滅絕指控」，及開放拉法邊境過境點以提供人道援助。

國際法院的裁決具有約束力，但無法被強制執行。儘管以國是聯合國「防止及懲治滅絕種族罪公約」（Genocide Convention）的締約國，但國際法院無法迫使以國政府改變其在加薩的軍事計畫。

特拉維夫大學國際法教授利布里奇（Eliav Lieblich）告訴CNN，以國不太可能遵守命令，但這項裁決仍將對以國政府和官員施加「前所未見的法律壓力」，使其「即使在盟友間也處於極度孤立的境地，可能影響以國獲得武器，甚至帶來其他制裁」，「也導致以國社會中有強烈的孤立感」。

加薩 以色列 聯合國

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