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莫斯科音樂廳恐攻 俄羅斯首度表明伊斯蘭國涉入

中央社莫斯科24日綜合外電報導
數名著迷彩裝槍手3月22日闖入莫斯科近郊的番紅花城市大廳娛樂場館開火攻擊，並放火焚燒建築。（美聯社）
數名著迷彩裝槍手3月22日闖入莫斯科近郊的番紅花城市大廳娛樂場館開火攻擊，並放火焚燒建築。（美聯社）

俄羅斯今天首度表示，3月在俄國首都莫斯科一座音樂廳發生恐怖攻擊造成140多人死亡的事件，是由伊斯蘭國（IS）協調安排。俄羅斯先前一再試圖將這場恐攻與烏克蘭與西方連上關係。

法新社報導，數名著迷彩裝槍手3月22日闖入莫斯科近郊的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）娛樂場館開火攻擊，並放火焚燒建築。這是俄羅斯20年來最慘重恐攻，事發後伊斯蘭國數次宣稱犯案。

據俄新社（RIA）報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）今天表示，相關「恐怖分子的準備工作、財務、攻擊行動和撤離，是呼羅珊省（Khorasan Province，即呼羅珊伊斯蘭國，IS-K）的成員透過網路進行協調」。呼羅珊伊斯蘭國是活躍於阿富汗與巴基斯坦的伊斯蘭國分支。

不過波特尼科夫在今天的說法中，仍未排除烏克蘭涉入。他指出：「恐怖分子完成攻擊後，立刻接獲明確指示朝烏克蘭邊界移動，在（國界）另一邊已為他們準備好一個『窗口』。」

波特尼科夫說：「調查持續進行，但我們已經可以確定地說，烏克蘭軍事情報單位直接涉入這場攻擊。」

事發後俄羅斯逮捕逾12名犯嫌，包括4名攻擊者，4人全都來自中亞國家塔吉克。烏克蘭已數度否認涉及這場攻擊。

美國曾表示，他們3月初已私下和公開警告過俄羅斯，極端主義分子正計畫攻擊莫斯科的一座音樂廳。事發後數名身分未曝光的美國情報官員告訴美國新聞媒體，他們曾告知莫斯科，伊斯蘭國打算攻擊目標正是番紅花城市大廳。

俄羅斯 烏克蘭 呼羅珊

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