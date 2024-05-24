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巴布亞新幾內亞北部村莊發生山體滑坡 約100人死亡
新華社
2024-05-24 01:25 ET
據澳大利亞廣播公司24日報導，巴布亞新
幾內亞
北部一處偏僻村莊發生山體滑坡，約100人死亡。
幾內亞
上一則
越南河內5層樓出租公寓失火 至少14死3傷
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