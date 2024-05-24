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美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

巴布亞新幾內亞北部村莊發生山體滑坡 約100人死亡

新華社

據澳大利亞廣播公司24日報導，巴布亞新幾內亞北部一處偏僻村莊發生山體滑坡，約100人死亡。

幾內亞

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