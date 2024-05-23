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南非請求下令以色列在加薩停火 國際法院即將裁決

中央社海牙23日綜合外電報導
南非律師在荷蘭海牙的聯合國國際法院指控以色列在加薩進行種族滅絕。（歐新社）
南非律師在荷蘭海牙的聯合國國際法院指控以色列在加薩進行種族滅絕。（歐新社）

聯合國最高司法機關國際法院（ICJ）今天說，將在明天裁決南非所提出，命令以色列加薩走廊（Gaza Strip）停火的請求。

南非已向國際法院請求採取緊急措施，命令以色列「停止在加薩走廊的軍事行動」，包括在拉法市（Rafah）發動的攻勢。

國際法院裁決國家之間的爭端，其裁決具有約束力，但它無權強制執行這些裁決。例如，它曾命令俄羅斯停止入侵烏克蘭，但徒勞無功。

國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）20日以涉嫌戰爭罪和危害人道罪為由，申請對以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）以及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖辛瓦（Yahya Sinwar）等人發出逮捕令後，國際法院明天對以色列不利的裁決將增加國際法律壓力。

在上週國際法院聽審中，南非指控以色列在加薩走廊的「種族滅絕」達到一個「新的可怕階段」。以色列對拉法發動攻擊，拉法是加薩走廊最後一個面臨地面入侵的地區。

以色列律師抨擊南非提出的控案「完全脫離」現實，是對1948年聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約（Genocide Convention）的「嘲弄」。以色列在案件中被指控違反該公約。

以色列 加薩 南非

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