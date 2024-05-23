我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

川普今到紐約舉辦集會 歐凱秀揶揄他破產來討錢

「山崎麵包」接班人傳輕生 爆料指恐與父壓力或斥責有關

編譯周辰陽／即時報導
日本雜誌連續揭露麵包業界巨頭「山崎集團」內情，最新一期則爆料社長飯島延浩次子、擔任副社長的飯島佐知彥疑似罹患精神疾病，而傳出於1月初選擇輕生。(照片擷自X / ライブドアニュース)
日本雜誌連續揭露麵包業界巨頭「山崎集團」內情，最新一期則爆料社長飯島延浩次子、擔任副社長的飯島佐知彥疑似罹患精神疾病，而傳出於1月初選擇輕生。(照片擷自X / ライブドアニュース)

日本雜誌《週刊新潮》過去4期詳細報導了總銷售額超過1兆日圓的麵包業界巨頭「山崎集團」內情，最新一期則揭露了發生在「山崎麵包」中樞的死亡事件，即山崎集團社長飯島延浩次子、擔任副社長的飯島佐知彥疑似罹患精神疾病，1月初據傳在東京市中心的總公司輕生。

根據報導，山崎麵包1948年創立後，社長一職由飯島家代代相傳，現任社長飯島延浩則是第三代。一位山崎麵包的前職員透露，「原本，（便利商店）Daily YAMAZAKI在內的山崎集團零售部門都是赤字，由長男幹雄先生負責，但是沒有做出成果，所以用佐知彥先生取而代之」，公司內部也普遍認為社長對次子抱有很高的期望。

但到了2021年，便利商店事業由社長直接管轄，2022年12月更發布命令，更換了兄弟倆負責的許多職務，讓公司內部大為意外。一位山崎麵包現任職員透露，他聽說飯島佐知彥向社長抱怨了自己的精神疾病，所以負責的人才換了。

這位現任職員表示，飯島佐知彥患有精神疾病的問題在公司內部是廣為人知，自己每年也有幾次機會，跟他一起在總公司搭電梯，並經常聽到他在喃喃自語，處於令人擔心的狀況，「我聽說，儘管醫師也告訴他，應該休息一陣子跟停止上班，但社長說『出來上班』，所以還是出門了」，隨後就發生了1月9日的據傳輕生事件。

根據山崎麵包業務合作夥伴之一的一位幹部所轉述業界傳聞，飯島佐知彥的精神健康問題始於幾年前，據稱飯島延浩當時因事勃然大怒，毫不留情地斥責次子，身為長男的飯島幹雄已經被罵到習慣了，但跟飯島佐知彥就不習慣，心理健康受到了影響。

這位人士還聽說，即使飯島佐知彥病情還沒有完全治好，但飯島延浩還是要他去上班，結果人就死了。

《週刊新潮》曾就飯島佐知彥之死可是因為飯島延浩壓力或斥責一事，向山崎麵包公關部門負責人進行詢問，得到的回應是「無法回答有關個人隱私的問題，而記者問題裡的訊息與事實有明顯差異」。

心理健康 日本

上一則

墨西哥競選活動舞台倒塌增至9死 總統候選人暫停造勢

延伸閱讀

先冷凍再烘烤 白吐司這樣吃更健康

先冷凍再烘烤 白吐司這樣吃更健康
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
「提神檸檬汁」被指飲後心臟受損致2死 Panera停售Charged Sips

「提神檸檬汁」被指飲後心臟受損致2死 Panera停售Charged Sips
麵包配豆漿成最常吃早餐 營養師憂高碳水易疲倦

麵包配豆漿成最常吃早餐 營養師憂高碳水易疲倦

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
伊朗總統萊希乘坐的直升機墜毀，無人生還。圖為救難人員扛著一具遺體下山。(美聯社)

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

2024-05-20 11:48

超人氣

更多 >
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首

華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心
田間一抹金光 肯州農夫發現700枚內戰時期金銀幣

田間一抹金光 肯州農夫發現700枚內戰時期金銀幣