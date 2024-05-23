「山崎麵包」接班人傳輕生 爆料指恐與父壓力或斥責有關

日本雜誌連續揭露麵包業界巨頭「山崎集團」內情，最新一期則爆料社長飯島延浩次子、擔任副社長的飯島佐知彥疑似罹患精神疾病，而傳出於1月初選擇輕生。(照片擷自X / ライブドアニュース)

日本 雜誌《週刊新潮》過去4期詳細報導了總銷售額超過1兆日圓的麵包業界巨頭「山崎集團」內情，最新一期則揭露了發生在「山崎麵包」中樞的死亡事件，即山崎集團社長飯島延浩次子、擔任副社長的飯島佐知彥疑似罹患精神疾病，1月初據傳在東京市中心的總公司輕生。

根據報導，山崎麵包1948年創立後，社長一職由飯島家代代相傳，現任社長飯島延浩則是第三代。一位山崎麵包的前職員透露，「原本，（便利商店）Daily YAMAZAKI在內的山崎集團零售部門都是赤字，由長男幹雄先生負責，但是沒有做出成果，所以用佐知彥先生取而代之」，公司內部也普遍認為社長對次子抱有很高的期望。

但到了2021年，便利商店事業由社長直接管轄，2022年12月更發布命令，更換了兄弟倆負責的許多職務，讓公司內部大為意外。一位山崎麵包現任職員透露，他聽說飯島佐知彥向社長抱怨了自己的精神疾病，所以負責的人才換了。

這位現任職員表示，飯島佐知彥患有精神疾病的問題在公司內部是廣為人知，自己每年也有幾次機會，跟他一起在總公司搭電梯，並經常聽到他在喃喃自語，處於令人擔心的狀況，「我聽說，儘管醫師也告訴他，應該休息一陣子跟停止上班，但社長說『出來上班』，所以還是出門了」，隨後就發生了1月9日的據傳輕生事件。

根據山崎麵包業務合作夥伴之一的一位幹部所轉述業界傳聞，飯島佐知彥的精神健康問題始於幾年前，據稱飯島延浩當時因事勃然大怒，毫不留情地斥責次子，身為長男的飯島幹雄已經被罵到習慣了，但跟飯島佐知彥就不習慣，心理健康 受到了影響。

這位人士還聽說，即使飯島佐知彥病情還沒有完全治好，但飯島延浩還是要他去上班，結果人就死了。

《週刊新潮》曾就飯島佐知彥之死可是因為飯島延浩壓力或斥責一事，向山崎麵包公關部門負責人進行詢問，得到的回應是「無法回答有關個人隱私的問題，而記者問題裡的訊息與事實有明顯差異」。