菲海軍將領否認和北京達協議 控中國大使館祕密錄音

菲律賓海軍中將卡羅斯（Alberto Carlos）。美聯社

菲律賓海軍中將卡羅斯（Alberto Carlos）今天指控駐馬尼拉中國大使館 未經他同意祕密錄下通話內容，並否認和北京達成協議，以降低南海緊張局勢。

路透社報導，卡羅斯今天出席參院 聽證會表示，今年1月接獲中國駐馬尼拉大使館武官來電。他表示，當時他不同意對中國讓步。

菲律賓媒體「馬尼拉時報」（Manila Times）5月8日刊載據說是通話錄音的文本，文本中卡羅斯同意中國提出的「新模式」方案。

根據錄音文本，在中國所提的新模式中，菲律賓將減少派船對仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的駐軍提供運補，並在進行運補任務前通知北京。

卡羅斯在聽證會上說：「我譴責中國大使館未經我同意逕自錄下對話的行為，更譴責將對話內容洩露給公眾，並惡意扭曲和操弄，以便讓我們的討論看似支持中華人 民共和國的惡劣論述。」

卡羅斯說，打電話給他的是中國駐菲律賓國防武官李大校，但他並未和這位使館武官達成任何祕密協議，或討論任何「新模式」。

卡羅斯表示，他並不知道李大校的全名。

路透社未能取得報導中的錄音，也無法核實報載的通話內容。馬尼拉時報表示，錄音文本由「高階中國官員」所提供，但未透露其姓名。

中國駐馬尼拉大使館未立即回應路透社提出的置評請求。中國駐菲律賓大使也未依邀請出席參院聽證會。

菲律賓國安顧問呼籲驅逐中國外交官，並指控中國駐馬尼拉大使館散播「虛假訊息、錯誤資訊和惡意資訊」。