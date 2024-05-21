日2歲女童脖子卡車窗身亡 母親開車途中驚覺

日本 東京練馬區今天發生女童脖子被車窗卡住意外，送醫後不治身亡。據知女童母親當時正在駕車，驚覺女兒發生意外，雖然嘗試施救但無法救出。警視廳正在調查。

日本放送協會（NHK）和富士電視台新聞網（FNN）報導，練馬區石神井町的消防單位今天上午10時45分左右獲報，一名母親表示「孩子的脖子被車窗卡住，拔不出來」。消防隊獲報趕到現場，年約2歲的女童被救出時已經失去意識，送醫後不治身亡。

事故現場位於西武池袋線的石神井公園站以西約700公尺的住宅區。根據目前調查，當時車內只有母女倆，女童坐在右後座，母親則在開車，途中驚覺女兒的脖子被車窗卡住，但不清楚是否使用了兒童座椅。

住在附近的一名80歲男子說，他當時聽到消防車聲音，走到陽台上，看到有一輛救護車，還有很多警察，他們正在測量附近停著一輛黑色汽車的窗戶高度，沒想到竟然發生了這樣的事故。

專家表示，如果電動車 窗之間有東西被卡住，可能會啟動安全裝置，像是如果衣服下擺被卡進車窗玻璃內，就會啟動防夾功能，導致車窗可能打不開。不過目前不清楚發生事故的車輛是否使用電動車窗。

日本消費者廳及國民生活中心管理的資料庫顯示，除這起事件之外，從2009年9月以來已發生12起手指或身體被汽車電動車窗夾住的案例。其中，將近60%（7件）發生在未滿10歲的兒童身上。2015年有一名女童的手指被夾斷，2010年有一名嬰兒的脖子被夾住後昏迷。

兒童家庭廳在官網說明如何防止兒童搭車發生事故，尤其要注意0至3歲兒童被電動車窗夾住的意外。根據官網，家長在關窗前應特別注意，確保兒童的臉和手沒有伸出窗外。此外，為避免兒童自行打開窗戶，應該善用車窗上鎖功能。