我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

幫派暴力致關閉數月 海地首都機場重啟商業航班

中央社太子港20日綜合外電報導
海地首都太子港（Port-au-Prince）的國際機場受到幫派暴力事件影響，被迫關閉2個多月後，今天重新開放商業航班。圖為搭乘「日出航空」的乘客在櫃台等候。美聯社
海地首都太子港（Port-au-Prince）的國際機場受到幫派暴力事件影響，被迫關閉2個多月後，今天重新開放商業航班。圖為搭乘「日出航空」的乘客在櫃台等候。美聯社

海地首都太子港（Port-au-Prince）的國際機場受到幫派暴力事件影響，被迫關閉2個多月後，今天重新開放商業航班。

據報導，目前僅有海地「日出航空」（Sunrise Airways）已宣布恢復太子港往返美國邁阿密（Miami）和佛羅里達（Florida）的航班。

日出航空告訴法新社，今天下午該公司的1個航班從太子港杜森國際機場（Toussaint-Louverture airport ）啟程飛往美國東南部，這是該機場3月關閉以來首次有航班起飛。

在讓太子港陷入動盪的一連串暴力事件中，杜森國際機場也曾受到攻擊。

遭到幫派份子攻擊後，該機場於3月初宣布停止商業航班進出。幫派聲稱他們的目標是推翻時任海地總理亨利（Ariel Henry）。

日出航空表示，目前旗下定期航班排在每週一、週三及週六。

美國航空公司（American Airlines）告訴法新社，受到太子港「內亂」影響，該公司將停飛進出海地的航班至本月29日為止。

美國航空說：「我們將以安全為首要考量，持續關注當地的安全情勢，並視需求調整業務。」

上一則

伊朗總統墜機身亡 民眾哀悼致最後敬意

下一則

日2歲女童脖子卡車窗身亡 母親開車途中驚覺

延伸閱讀

曾驅逐逾25萬移民 海地危機助攻 多明尼加總統可望順利連任

曾驅逐逾25萬移民 海地危機助攻 多明尼加總統可望順利連任
520再現突襲式斷交？ 2邦交國海地、瓜地馬拉有隱憂

520再現突襲式斷交？ 2邦交國海地、瓜地馬拉有隱憂
海地執政過渡委員會 選出前參院議長為主席

海地執政過渡委員會 選出前參院議長為主席
海地總理亨利請辭下台 過渡政府開始領導國家

海地總理亨利請辭下台 過渡政府開始領導國家

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
伊朗總統萊希乘坐的直升機墜毀，無人生還。圖為救難人員扛著一具遺體下山。(美聯社)

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

2024-05-20 11:48

超人氣

更多 >
舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板
錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車

7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車
個人淨資產61億 美超微梁見後:成功關鍵是「無為」

個人淨資產61億 美超微梁見後:成功關鍵是「無為」