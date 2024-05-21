幫派暴力致關閉數月 海地首都機場重啟商業航班

海地首都太子港（Port-au-Prince）的國際機場受到幫派暴力事件影響，被迫關閉2個多月後，今天重新開放商業航班。圖為搭乘「日出航空」的乘客在櫃台等候。美聯社

海地首都太子港（Port-au-Prince）的國際機場受到幫派暴力事件影響，被迫關閉2個多月後，今天重新開放商業航班。

據報導，目前僅有海地「日出航空」（Sunrise Airways）已宣布恢復太子港往返美國邁阿密（Miami）和佛羅里達（Florida）的航班。

日出航空告訴法新社，今天下午該公司的1個航班從太子港杜森國際機場（Toussaint-Louverture airport ）啟程飛往美國東南部，這是該機場3月關閉以來首次有航班起飛。

在讓太子港陷入動盪的一連串暴力事件中，杜森國際機場也曾受到攻擊。

遭到幫派份子攻擊後，該機場於3月初宣布停止商業航班進出。幫派聲稱他們的目標是推翻時任海地總理亨利（Ariel Henry）。

日出航空表示，目前旗下定期航班排在每週一、週三及週六。

美國航空公司（American Airlines）告訴法新社，受到太子港「內亂」影響，該公司將停飛進出海地的航班至本月29日為止。

美國航空說：「我們將以安全為首要考量，持續關注當地的安全情勢，並視需求調整業務。」