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伊朗總統墜機亡 2021年上任 與最高領袖關係密切

中央社德黑蘭20日綜合外電報導
伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi，圖）昨天在東亞塞拜然省參加大壩落成儀式後，搭乘直升機返回德黑蘭途中，在西北部山區發生空難不幸喪生，享壽63歲。美聯社
伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi，圖）昨天在東亞塞拜然省參加大壩落成儀式後，搭乘直升機返回德黑蘭途中，在西北部山區發生空難不幸喪生，享壽63歲。美聯社

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）昨天在東亞塞拜然省參加大壩落成儀式後，搭乘直升機返回德黑蘭途中，在西北部山區發生空難不幸喪生，享壽63歲。

法新社報導，極端保守派的萊希總是虔誠地戴著黑色伊斯蘭頭巾、身著符合宗教服儀規定的罩袍，他在伊朗面對國際動盪局勢和國內抗議潮之際就任總統。

伊朗1979年爆發伊斯蘭革命後數年，萊希展開了他的政治生涯，他與伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）關係密切。

伊朗和其所宣稱的宿敵美國和以色列一向處於緊張對峙，萊希和哈米尼一樣，經常發表挑釁言論。

萊希於2021年當選總統，當時逾半數伊朗選民未投票，多位重量級政治人物也被禁止參選。萊希領導的政府較前任溫和派總統羅哈尼（Hassan Rouhani）更強硬。

羅哈尼任內重大政績包含2015年與世界強權簽署核子協議，以換取國際解除對伊朗的制裁。

2018年，時任美國總統川普單方面退出伊朗核子協議、並再度對伊朗實施制裁後，萊希和其他極端保守派人士一樣嚴厲抨擊羅哈尼陣營。

萊希上任後接掌了一個面臨社會與經濟危機的國家。他宣稱自己是站在窮人這一邊的反貪腐鬥士，宣布實施撙節措施，造成部分主要糧食價格飆漲，使民眾對高生活成本忿忿不平。

2022年底，22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的伊斯蘭女性服儀規定被捕、在關押期間身亡，伊朗各地民眾為此發起大規模抗議。

去年3月，伊朗與沙烏地阿拉伯達成一項具里程碑意義的事件，兩國就恢復外交關係達成一項協議，使各界大感意外。

不過，去年10月7日爆發加薩戰爭，再度加劇中東緊張局勢，在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）緊張升高之際，伊朗上月直接朝以色列發射數百枚飛彈和火箭。

萊希1960年出生於伊朗東北部聖城麥什赫德（Mashhad）。留著花白的鬍子，戴著輕薄眼鏡的萊希，年輕時在哈米尼的指導下學習神學和伊斯蘭教法。

在伊斯蘭革命推翻美國支持的君主制後，年僅20歲的萊希獲任命為卡拉吉市（Karaj）檢察長，接著擔任首都德黑蘭（Tehran）的檢察長。

他自1989年至1994年擔任德黑蘭的檢察長，並於2004年起的10年期間擔任司法當局副首長，並在2014年擔任國家檢察總長。

萊希戴著黑色頭巾，代表他是伊斯蘭教先知穆罕默德（Prophet Mohammed）的直系子孫。在他當上總統後的短短數月，伊朗媒體開始以什葉派神職階層的領袖（ayatollah）頭銜稱呼他。

伊朗 以色列 加薩

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