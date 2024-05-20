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查理氣到想剝奪哈利與梅根頭銜 梅根愈叛逆愈吸睛

記者蘇詠智／即時報導
梅根（中左）與哈利（中右）在奈及利亞受到宛如皇室重要成員般的款待，讓英皇室大為不滿。（路透資料照片）
梅根（中左）與哈利（中右）在奈及利亞受到宛如皇室重要成員般的款待，讓英皇室大為不滿。（路透資料照片）

英國哈利王子和妻子梅根是皇室眼中的頭痛人物，他們已經和皇室的大多數親友們都沒啥往來，形同陌路，但就算如此，也還是有辦法讓父王查理與王儲兄長威廉火冒三丈，譬如最近的奈及利亞之旅，兩人受到的款待是等同於皇室重要成員的規格，查理與威廉簡直無法忍受，想盡辦法要讓他們兩個「受到教訓」，以後「不敢再犯」。

可惜從寫過皇室專書的專家湯姆昆恩眼中，查理根本對哈利與梅根束手無策，他被這件事氣到想要剝奪他們的皇室頭銜，可是又擔心在公眾眼中顯得此舉充滿報復意味，所以才沒有真的去做。

湯姆昆恩預言查理和威廉接著會設法阻斷哈利與梅根以後有類似出訪奈及利亞的機會，也許會透過秘密的溝通管道讓其他國家知道，不要以接待皇室重要成員的規格邀請哈利和梅根過去訪問，可是這樣子的難度也頗高。

查理與威廉心中最大的恐懼，就是梅根如此我行我素的搞叛逆，最終會使她顯得比其他乖乖聽話的皇室成員們更有個性、更吸引人，梅根心裡也很清楚這一點，所以她常常在拍照時挽著哈利的手，她曉得威廉與妻子凱特絕對不會這樣做。

只是哈利和梅根也無法永遠稱心如意，他倆在美國已經待了4年，留給外界看到的最大成績，還是公然與英皇室嗆起來，其他沒啥特出的表現。哈利和梅根如果想要靠自己闖出一片天，皇室專家建議還是不要與皇室對著幹，不然查理與威廉絕對有辦法讓他們到哪兒都別想混。他們還有一雙子女要養，生活開銷又大，為了長遠之計，不要再刺激皇室高層才是明智的做法。

梅根（左）拍照時常挽著哈利的手，據稱也是別有盤算。（路透資料照片）
梅根（左）拍照時常挽著哈利的手，據稱也是別有盤算。（路透資料照片）
英王查理據傳近日又被小兒子與兒媳氣到快要爆怒。（路透資料照片）
英王查理據傳近日又被小兒子與兒媳氣到快要爆怒。（路透資料照片）

梅根 哈利 凱特

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