伊朗總統死於空難 副總統代理職務、50天內重新選舉

伊朗官員20日證實總統萊希（圖）罹難。(新華社)

伊朗 官員今天告訴路透，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）搭乘的直升機在飛越濃霧瀰漫的山區時墜毀，雙雙罹難。

中央社引述法新社報導，伊朗官媒梅爾通訊社（Mehr）同樣指出，萊希替伊朗人民執行公務時發生意外，「已經殉職」。

伊朗官員告訴路透：「總統萊希的直升機在墜機時完全燒毀…很不幸的，所有乘員恐全數罹難。」

萊希的機隊由3架直升機組成，其中兩架安全降落在西北部城市大不里士（Tabriz）。

萊希昨天與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在兩國邊境啟動一項大壩計畫，當天下午就傳出萊希搭乘的直升機在東亞塞拜然省（East Azerbaijan）喬發（Jolfa）地區發生事故。

紅新月會（Red Crescent）表示，73支搜救團隊在山區濃霧、降雨等「高難度環境下」展開搜救作業。

安納杜魯新聞社（Anadolu）今天稍早在社群媒體 X發文表示，土耳其 無人機找到疑似為失事直升機殘骸的熱源後，將座標分享給伊朗當局。

63歲的萊希是2021年當選總統，上台後下令收緊道德法，血腥鎮壓反政府示威，並強力推動與世界強權的核談判。

2023年3月，伊朗和沙烏地阿拉伯這兩個區域宿敵出乎意料地簽署協議、恢復雙邊外交關係。

根據伊朗憲法，萊希殉職一旦獲得官方確認，應由副總統穆赫貝爾（Mohmmad Mokhber）接替總統職務。

憲法規定，應在50天內安排舉行總統選舉。