路透報導,伊朗 總統萊希(Ebrahim Raisi)19日搭乘直升機經山區遭遇大霧墜毀,土耳其 接獲伊朗請求出動無人機協尋,回傳空拍影像疑似發現直升機殘骸的熱訊號。

土耳其安納杜魯新聞社(Anadolu)在社群平台X指出,土耳其已和伊朗當局共享座標位置;當地消息指出,已掌握直升機具體位置。

63歲萊希19日前往伊朗和亞塞拜然邊境出席一座水壩啟用儀式,但當地時間下午1時返程途中,在西北部瓦爾干扎(Varzaghan)山區遭遇大霧失事,而惡劣天氣狀況也導致搜救難度增加。

Footage of a Turkish drone identifying a source of heat suspected to be the wreckage of the helicopter that carried Iran's President and Foreign Minister



