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兄弟仍嚴重不和？共同密友結婚 威廉將哈利擠出婚禮

記者蘇詠智／即時報導
喬治（左起）、夏綠蒂與路易和堂弟妹幾乎稱得上毫無關係。（路透資料照片）
喬治（左起）、夏綠蒂與路易和堂弟妹幾乎稱得上毫無關係。（路透資料照片）

英國哈利王子與兄長—未來的英國國王威廉，不和情況仍相當嚴重，絲毫沒有因為威廉的妻子凱特與兩人的父親—查理國王正在抗癌而有暖化，英國媒體最近發現，33歲的西敏公爵休格羅夫納即將舉行、備受各方關注的婚禮，威廉確定會有重要角色，連他的長子喬治也會參與，但哈利確定不會在婚禮上露面，哪怕休格羅夫納跟他們兄弟倆都是好朋友，顯然威廉藉機擠走哈利，哈利為顧及好友婚禮氣氛，只好識趣地缺席。

年輕、富有又有出眾外表的休格羅夫納，和威廉與哈利都有好交情，除了身為威廉長子喬治的教父之外，哈利的兒子亞契也是他的教子，照理說威廉與哈利都該是他的婚禮上的重要賓客，喬治與亞契這對堂兄弟也都該要很開心的祝福教父大婚才對。只是威廉視哈利為眼中釘，利用自己王儲的尊貴地位趕快讓自個兒與喬治先成為婚禮上的要角，哈利與亞契就沒什麼空間了。

過去也曾經有皇室專家預言，哈利與妻子梅根和皇室鬧不愉快，彼此關係愈來愈差，會被影響到的就是一雙子女亞契、莉莉，他們從小就只剩王子與公主頭銜還沒徹底被剝奪，生活裡簡直沒受到多少皇室規矩與氣氛的洗禮，未來只怕會更成為皇室邊緣人，與伯父伯母、堂兄姊們宛如陌生人。

威廉（左）和哈利已經嚴重不和到共同好友的婚禮，也無法同場出席。（路透資料照片）
威廉（左）和哈利已經嚴重不和到共同好友的婚禮，也無法同場出席。（路透資料照片）
休格羅夫納的婚禮竟然成為英國兩位王子不和的最佳證明。圖／摘自IG
休格羅夫納的婚禮竟然成為英國兩位王子不和的最佳證明。圖／摘自IG

哈利 凱特 梅根

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