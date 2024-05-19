兄弟仍嚴重不和？共同密友結婚 威廉將哈利擠出婚禮

喬治（左起）、夏綠蒂與路易和堂弟妹幾乎稱得上毫無關係。（路透資料照片）

英國哈利 王子與兄長—未來的英國國王威廉，不和情況仍相當嚴重，絲毫沒有因為威廉的妻子凱特 與兩人的父親—查理國王正在抗癌而有暖化，英國媒體最近發現，33歲的西敏公爵休格羅夫納即將舉行、備受各方關注的婚禮，威廉確定會有重要角色，連他的長子喬治也會參與，但哈利確定不會在婚禮上露面，哪怕休格羅夫納跟他們兄弟倆都是好朋友，顯然威廉藉機擠走哈利，哈利為顧及好友婚禮氣氛，只好識趣地缺席。

年輕、富有又有出眾外表的休格羅夫納，和威廉與哈利都有好交情，除了身為威廉長子喬治的教父之外，哈利的兒子亞契也是他的教子，照理說威廉與哈利都該是他的婚禮上的重要賓客，喬治與亞契這對堂兄弟也都該要很開心的祝福教父大婚才對。只是威廉視哈利為眼中釘，利用自己王儲的尊貴地位趕快讓自個兒與喬治先成為婚禮上的要角，哈利與亞契就沒什麼空間了。