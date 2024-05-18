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反制核汙水排海？中國海關傳取消日本水產商設施登記

記者陳宥菘／即時報導
日媒報導，中國海關部門自5月起取消了日本境內水產品出口企業所有加工和儲存設施的註冊登記，或導致日企無法向中國輸出日本水產。（歐新社）
日媒報導，中國海關部門自5月起取消了日本境內水產品出口企業所有加工和儲存設施的註冊登記，或導致日企無法向中國輸出日本水產。（歐新社）

日本福島核汙水排海持續影響中日關係穩定。日本共同社17日引述日本政府消息人士報導，中國海關部門自5月起，取消了日本境內水產品出口企業所有加工和儲存設施的註冊登記。據指出，這將導致日企無法向中國輸出日本水產。

事實上，日本自去年8月24日排放東京福島第一核電站核汙水入海後，中國隨即暫停進口日本水產品，中國自去年9月從日本進口的水產品已徹底「歸零」。但直至今年4月，水產品相關設施的註冊都維持有效。

日本首相岸田文雄去年11月曾與中國國家主席習近平在舊金山舉行會談。岸田要求中方「立即取消」暫停進口日本水產品的限制，不過兩人未達成共識。但雙方同意本著負責任和建設性的態度，通過對話找到解決問題的辦法。

近期，日本東京電力公司在17日啟動了第6輪核汙水排海作業，本輪排放將於6月4日結束，排放量約7,800噸。

至今，中方繼續以「核污染水」指稱日方所使用的「處理水」，暫停進口日本水產品的做法也未見變化。

俄羅斯總統普亭近日訪問中國，中俄元首會晤後發布的聯合聲明還提到，「雙方對日本向海洋排放福島『核汙染水』表示嚴重關切，要求日本以負責任方式安全處置福島『核汙染水』，接受嚴格國際監測，尊重有關國家開展獨立監測的要求。」

日本官房長官林芳正17日反駁了上述的說法，稱對違反事實的發言感到非常遺憾，已通過外交途徑向中俄提出了抗議。

另，報導稱，日本貿易振興機構（JETRO）等正在加緊在歐美和東南亞等地，開拓取代中國的水產品銷售渠道。

日本東京電力公司在17日啟動了第6輪核汙水排海作業，本輪排放將於6月4日結束，排...
日本東京電力公司在17日啟動了第6輪核汙水排海作業，本輪排放將於6月4日結束，排放量約7,800噸。（美聯社）

日本 核汙水 東南亞

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