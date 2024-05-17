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北韓發射多枚飛彈 韓媒：疑中俄支持下重啟挑釁

中央社記者廖禹揚首爾17日專電

北韓今天下午發射多枚短程彈道飛彈，韓聯社報導，中俄16日舉行的「習蒲會」剛就美國陣營國家針對北韓的「軍事挑釁行動」表達反對，北韓今天行動可能是對此進一步的表態。

南韓合同參謀本部表示，軍方在今天下午3時10分左右，發現北韓元山一帶向東海上發射數枚短程彈道飛彈，飛行約300公里後落入海中。已經是平壤當局今年以來第5次發射彈道飛彈。

合同參謀本部強調，他們持續透過與美國軍方合作，密切留意北韓各種動態，具有強力鎮壓各種挑釁的能力，並強烈譴責北韓嚴重威脅朝鮮半島和平穩定的挑釁行為。

在北韓這次發射飛彈的前一天，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）才在北京會面，重申對北韓的支持。他們會後發表共同聲明，表示反對美國及其盟友針對北韓的軍事挑釁行動。

相較於先前專家推測為單純測試新型武器的試射，這次發射飛彈更有可能是為表達對美韓聯合軍演的反彈所採取的行動。

北韓中央通信社（KCNA）今天發布一系列批評美韓聯合軍演的報導，批評聯合軍演不僅對北韓，也對周邊的中國、俄羅斯造成威脅，使區域緊張關係升溫，將朝鮮半島情勢緊張的責任歸咎於南韓與美國。

報導也對預定於8月舉行的美韓「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield，UFS）年度軍演發出警告，威脅若美韓想「用這種大規模聯合軍演測試我們的力量與意志，應該先認真考慮可能招來的災難性後果」。

也有意見指出，北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正今天透過官媒發表談話，聲稱開發超大型火箭砲不是為了出口給俄羅斯，而是要「用來預防首爾動歪腦筋」，可能意圖透過發射飛彈強化威嚇力。

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