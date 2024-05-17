我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

入室錘擊裴洛西82歲丈夫 男子被判30年徒刑

道指收盤站上4萬點 連5周走升

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

編譯周辰陽／即時報導
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

包括舉世聞名的吉薩金字塔群在內，4000多年前的古埃及是如何蓋出31座金字塔？科學家相信，他們可能已經揭開了這個謎團。

BBC報導，根據最新一期《自然》刊登的研究，美國威明頓北卡羅萊納大學（UNCW）的研究團隊已經發現，金字塔有可能沿著一條消失已久的尼羅河古代支流修建而成，而這條支流現在就隱藏在沙漠和農田之下。

推特/X連結：https://x.com/NaturePortfolio/status/1791209529931112868

考古學家多年來認為，古埃及人肯定是用一條就近的水路運送建材，像是在河邊興建金字塔所需的石塊。但研究作者之一的戈尼姆（Eman Ghoneim）教授表示，到目前為止，「沒有人確定，這條巨型水路到實際金字塔地點的位置、形狀、規模或接近程度」。

在跨大陸的努力之下，研究團隊利用雷達衛星圖、歷史地圖、地球物理學調查跟沉積物取芯（考古學家用於從樣本恢復證據的技術），繪製了該條支流。他們還認為，數千年前的嚴重乾旱和沙塵暴埋掉了這條支流。

根據研究，團隊藉由利用雷達技術，得以「穿透沙面，產製隱藏特徵的圖像」。戈尼姆教授表示，這些特徵包括流淌在「絕大多數古埃及金字塔坐落」之處山麓的「埋沒河流和古代結構」。

研究共同作者之一的昂斯廷（Suzanne Onstine）博士告訴BBC，「探出實際的支流跟取得的數據表明，有著一條水道可以用於運輸較重石塊、設備、人員跟一切，確實幫我們解釋了金字塔的建設」。

研究小組發現，這條命名為「阿赫拉馬特」（Ahramat，在阿拉伯語意指金字塔）的支流，長約64公里、寬200至700公尺，且毗鄰建於4700至3700年前的31座金字塔，有助於解釋吉薩與古埃及中王國時期墓葬遺址利什特（Lisht）之間的高密度金字塔；利什特現在位於撒哈拉沙漠的荒涼地帶。

論文同時指出，跟金字塔群的接近度顯示，這條支流「在這些金字塔興建階段期間有效與可運轉」。昂斯廷博士解釋，古埃及人可能「用河流的力量搬運這些沉重的石塊，而不是人類的勞動力」，並指「這就省了很多力氣」。

北卡 推特 沙塵暴

上一則

以色列軍隊：在加薩找到3具被俘人質遺體

下一則

北韓發射多枚飛彈 韓媒：疑中俄支持下重啟挑釁

延伸閱讀

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
紐約客談／我們要怎樣的畢業典禮

紐約客談／我們要怎樣的畢業典禮
美英學費變貴...爸媽沒錢了 中國留學生恐「留學斷供」

美英學費變貴...爸媽沒錢了 中國留學生恐「留學斷供」
比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

熱門新聞

身障退休爺爺因2017年中了8萬英鎊樂透，一切社會福利被取消，如今活在赤貧之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Vives）

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

2024-05-11 19:05
一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
俄羅斯聖彼得堡市一輛巴士行駛時突然急轉彎，然後從橋梁上墜入莫伊卡河，事故造成7位乘客死亡、數人受傷。(截取自NBC YouTube)

俄羅斯聖彼得堡巴士墜河 導致7人喪命

2024-05-11 10:36
圖為10日南美洲智利上空的極光。（路透）

客機繞圈讓乘客欣賞極光 竟被投訴延誤航班

2024-05-13 08:05
國際知名魔術大師大衛考柏菲遭16名女性指控被下藥迷姦。(美聯社)

「大衛魔術」大衛考柏菲驚爆性侵 遭16女控下藥迷姦

2024-05-15 21:55
2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14

超人氣

更多 >
「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…
曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民
真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚
每天吃這食物 110歲日裔奶奶笑口常開分享長壽祕訣

每天吃這食物 110歲日裔奶奶笑口常開分享長壽祕訣
比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友