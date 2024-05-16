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聯合國：今年穿越巴拿馬叢林偷渡客兒童數將再創新高

中央社巴拿馬市15日綜合外電報導
今年穿越中南美洲國家巴拿馬和哥倫比亞之間險惡叢林「達連隘口」（Darien Gap）的未成年人數，將大增34%至16萬，連續5年刷新紀錄。路透
今年穿越中南美洲國家巴拿馬和哥倫比亞之間險惡叢林「達連隘口」（Darien Gap）的未成年人數，將大增34%至16萬，連續5年刷新紀錄。路透

聯合國兒童基金會（UNICEF）今天示警，今年穿越中南美洲國家巴拿馬和哥倫比亞之間險惡叢林「達連隘口」（Darien Gap）的未成年人數，將大增34%至16萬，連續5年刷新紀錄。

路透報導，UNICEF發布聲明表示，這些大多為了前往美國而冒險穿越達連隘口的兒童移動人潮，代表一場「拖延已久的危機」。

法新社報導，達連隘口是法律鞭長莫及的一片叢林，要通過這裡的人不僅面臨涉水渡河危險及野生動物威脅，還有可能被暴力犯罪幫派分子勒索、綁架和虐待。

今年的前4個月，總計已有3萬多名未成年人艱苦跋涉穿越達連隘口，較去年同期增加40%。其中約有2000人從一開始就沒有成年人陪伴，或是途中與家人分散，這個數字是去年的3倍之多。

UNICEF的聲明引述其副執行董事柴班（Ted Chaiban）表示，長達265公里的達連隘口「不該是兒童出現的地方」。

他指出，「許多孩子在這段艱辛又危險的路途中喪命。就算倖存下來，很多抵達的人也都出現生病、飢餓或脫水的狀況，且常常有傷口或感染，迫切需要援助」。

柴班還說，另有女性在穿越達連隘口途中分娩，「讓新生命出世在最具挑戰性的環境下」。他表示，所有穿越這片叢林的人當中，兒童占1/5。

去年一共有創新高52萬人穿越達連隘口，其中大多是委內瑞拉人。

巴拿馬選民本月稍早選出由前安全部長穆里諾（Jose Raul Mulino）擔任總統，7月上任。他已承諾將關閉這條移民路線。

暴力犯罪 聯合國 移民

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