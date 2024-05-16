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秘魯總統博魯阿爾特6月訪中 出口牛肉是議題之一

記者黃國樑／即時報導
秘魯總統博魯阿爾特。(路透)
秘魯總統博魯阿爾特。(路透)

據路透，秘魯農業部長周三宣布，秘魯總統迪娜．博魯阿爾特（Dina Boluarte）將於6月訪問中國，會見中國國家主席習近平，他並補充說，向這個亞洲巨人出口牛肉將是可能討論的話題之一。

秘魯農業部長馬內羅在內閣會議後在國家宮向媒體發表講話，指出6月的這場總統峰會，議程預計將涵蓋包括潛在牛肉貿易在內的29個問題。

馬內羅估計，向中國出口牛肉可為秘魯經濟帶來30億至40億美元的提振。

博魯阿爾特與習近平的這場峰會是在今年11月於秘魯首都利馬主辦的亞太經合組織（APEC）領袖峰會之前幾個月舉行，報導稱，預計屆時習近平也將與多達20名其他世界領導人一起出席。

報導說，中國領導人出席秘魯亞太經合組織峰會預計恰逢秘書的錢凱大型港口落成典禮，該港口由總部位於香港的中遠海運港口公司在這個南美國家的太平洋沿岸上建造，被視為將促進未來與亞洲的貿易。

秘魯的外長岡薩雷斯上個月底才與南美另兩個國家即阿根廷、及玻利維亞的外長同一期間訪問中國。

中國外長王毅在與岡薩雷斯會談時曾表示，中秘是真誠互信的好朋友、好夥伴。去年11月，習近平主席同博魯阿爾特總統在舊金山成功會晤，為推動中秘關係發展指明方向。他說，中方願同秘方共同落實兩國元首重要共識，弘揚傳統友誼，以高水準政治互信帶動高品質互利合作，推動中秘全面戰略夥伴關係邁上新階梯。

由於時間十分相近，當時這場兩國外長會議可能就博魯阿爾特訪中進行了磋商安排。不過，這次發布博魯阿爾特的秘魯內閣成員卻是農業部長馬內羅，而不是岡薩雷斯。

習近平 農業部 王毅

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