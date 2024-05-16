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越老越勇 義大利阿嬤破90歲組女子200公尺世界紀錄

中央社義大利巴多瓦16日綜合外電報導
義大利90歲女子馬曾加本月以51秒47跑完室外200公尺比賽，打破90歲及以上年齡組別的女子世界紀錄。路透
義大利90歲女子馬曾加本月以51秒47跑完室外200公尺比賽，打破90歲及以上年齡組別的女子世界紀錄。路透

義大利是歐洲聯盟成員中老年人口比例最高國家，每4人就有1人年齡超過65歲，因此，世界上最快的90歲女子短跑運動員來自這個國家也就不足為奇。

路透社報導，馬曾加（Emma Maria Mazzenga）本月以51秒47跑完室外200公尺比賽，打破90歲及以上年齡組別的女子世界紀錄。

馬曾加出生於1933年8月1日，是義大利田徑界鮮為人知的明星之一，她目前保持著5項世界紀錄、9項歐洲紀錄，以及在短跑大師賽中取得28項義大利各個類別的最佳成績。短跑大師賽是按年齡分組、為較年長跑者舉辦的競技比賽。

馬曾加5日打破日本選手齋藤恵美子於2022年創下的53秒35紀錄後謙虛地說：「我很高興，也很滿意，還有一點驚訝，因為我沒想到自己跑得那麼快。」

世界大師田徑錦標賽由世界大師田徑協會（World Masters Athletics）舉辦，50歲及以上組別的女子200公尺世界紀錄保持者為牙買加－斯洛維尼亞運動員奧提（Merlene Ottey），成績是24秒33；70歲及以上組別的女子紀錄由德國的麥爾（Ingrid Meier）保持，成績是31秒30。

這項競賽甚至有100歲及以上女子組的紀錄，保持者為美國的佛里曼（Diane Friedman），成績是1分29秒79。

如同許多運動員在比賽中會遵循特定儀式，馬曾加跑步時絕對不穿襪子，而且從不穿與訓練時相同的運動鞋。

她還喜歡和其他選手一起喝杯啤酒慶祝成功，雖然她在90歲及以上的組別通常沒有競爭對手。

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