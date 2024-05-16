歐盟消保團體控訴Temu 利用操縱手段讓用戶花更多錢

歐洲消費者團體今天指控中國電商巨擘「拼多多」旗下跨境平台Temu透過「操縱技術」強迫用戶花更多錢。(路透)

歐洲消費者團體今天指控中國電商巨擘「拼多多 」旗下跨境平台Temu透過「操縱技術」強迫用戶花更多錢，還有其他違反歐盟 「數位服務法」的行為。

Temu2023年4月才進入歐盟市場，此後成為成長最快的應用程式之一。Temu稱，在歐盟27國裡，該程式每月平均活躍用戶可達7500萬名。

歐洲消費者聯盟（BEUC）已向歐洲聯盟執行委員會（European Commission）投訴。位於法國，德國 、西班牙等國的17個BEUC成員組織也向本國政府提出同樣的申訴。

這些團體指控Temu「未能保護消費者，還使用非法操縱手段」，即所謂的「暗黑模式」（dark patterns），並要求當局展開調查。

他們指控Temu扭曲或損害消費者網購時做出「自由與合理決定」的能力，並違反歐盟「數位服務法」（Digital Services Act，DSA）。

根據數位服務法，所有數位平台必須快速刪除非法內容、披露用戶資料使用方式，並確保線上購物者的安全。

BEUC表示，Temu未提供有關平台貿易商的足夠資訊，「經常導致消費者搞不清楚他們是向誰購買產品」。

這並非拼多多（PDD Holdings Inc）旗下的Temu首度在歐洲面臨壓力。

德國消保團體今年稍早曾就類似問題警告Temu，此後Temu宣布未來將不再顯示通知，以提醒消費者「趕快下單！超過126人已將此商品加入購物車」。

Temu也在其他地區面臨嚴格審查，包括亞洲和美國。

今年4月，Temu因涉廣告不實和不公平商業行為，遭韓國公平交易委員會（Korea Fair Trade Commission，KFTC）調查。