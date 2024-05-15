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親俄反烏民粹主義爭議不斷 斯洛伐克總理中槍命危

中央社布拉第斯拉瓦15日綜合外電報導
斯洛伐克總理費科15日遭槍擊。圖為醫護人員用直升機將費科送往醫院。路透
斯洛伐克總理費科15日遭槍擊。圖為醫護人員用直升機將費科送往醫院。路透

斯洛伐克總理費科今天身中多槍，生命垂危。費科曾是共產黨員，以親俄羅斯、反烏克蘭立場著稱，並且心懷「大斯拉夫主義」，反對LGBTQ，被視為民粹主義者。

斯洛伐克電視頻道TA3報導，這起槍擊事件發生在距首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）東北方約150公里的城鎮漢德洛瓦（Handlova）。當地媒體報導，槍手已遭警方拘捕。

斯洛伐克通訊社（TASR）報導，議會副議長布拉哈（Lubos Blaha）在會議中證實這起事件並宣布休會，等待進一步通知。

法新社報導，費科（Robert Fico）在所屬的斯洛伐克「方向黨」（SMER-SD）去年9月贏得大選後再次當上總理，他是該國政壇老將，過去掌權期間曾陷入貪腐醜聞，並且實行爭議性改革。

這次重掌總理大位後，費拜發表了一系列有關烏克蘭的煽動性言論，呼籲基輔當局將領土割讓給俄羅斯以結束戰爭，引發國際關注。

費科已停止向烏克蘭提供武器。去年大選期間，他曾保證就連「一顆子彈」也不會提供給基輔當局。他的政黨在勝選後與極右翼共組聯合政府。

他曾稱斯洛伐克採用歐元是「重大歷史性決定」，但在選舉期間為了討好極左及極右選民，抨擊歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）及烏克蘭，並將他的親西方政壇對手稱為「戰爭販子」。

費科曾表示，如果俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）造訪斯洛伐克，他不會允許普亭因為國際刑事法院（ICC）逮捕令，在斯洛伐克遭到拘捕。

斯洛伐克社會學家瓦塞卡（Michal Vasecka）去年曾出版名為「費科：貪戀權力」的書籍，稱費科「絕對欣賞

普亭的威權主義」。

費科曾聲稱，西方對俄烏戰爭的影響，只會造成斯拉夫民族國家自相殘殺。

此外，他也經常批評LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）社群，稱同志伴侶收養孩子是「變態」。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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