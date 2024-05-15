「阿拉伯版」申根簽證年底前推出 適用海灣6國

沙烏地阿拉伯。Image by Peter Barbaix from Pixabay

波斯灣合作理事會日前決議，在今年底前推出海灣地區「大旅遊簽證 」，概念類似歐洲多國適用的「申根簽證」，讓遊客一證遍遊海灣6國。

海灣6國包括：沙烏地阿拉伯 、阿拉伯聯合大公國（阿聯）、巴林、科威特、卡達和阿曼。

中東地區旅遊業者多已開始摩拳擦掌，準備為阿拉伯世界推出全新風貌的不同旅遊套裝。

據阿聯「海灣時報」（Khaleej Times）報導，波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council，GCC）宣布將於今年年底前推出一個海灣6國適用的單一旅遊簽證，類似歐洲申根會員國現行的申根簽證，稱為「大旅遊簽證」（Grand Tours Visa）。旅客在GCC一國中取得大旅遊簽證後，即可在簽證效期內自由進出海灣6國，且可多次入境。

沙烏地旅遊局執行長哈米丁（Fahd Hamidaddin）12日在「阿拉伯旅遊市場會議」（ATM）中表示，此合作將可為中東旅遊業創造一段令人驚艷的「阿拉伯之旅」，而且從地中海到紅海路線的郵輪發展也預期出現巨大轉變，因為郵輪乘客不再需要對每一個停靠港單獨申請簽證。

沙烏地旅遊局執行長哈米丁（Fahd Hamidaddin）。路透

阿聯經濟部長阿爾馬里（Abdullah bin Touq Al Marri）說，此一新政策將可簡化海灣地區跨國旅行證明文件辦理程序，為旅客節省時間和金錢，同時促進中東地區的旅遊業發展。

阿爾馬里指出，中東旅遊業者正展現雄心壯志，要將海灣阿拉伯地區發展為全球旅遊焦點領域。

根據「富比世 」雜誌（Forbes）網站，沙烏地阿拉伯自5年前開始對外國開放休閒旅遊後，至今在旅遊業的開發投資金額高達8000億美元。在今年2月，沙烏地阿拉伯已提前7年實現突破1億外國遊客入境的重要里程碑。

知名旅遊網站Expedia全球市場副總裁阿薩德（Rehan Asad）對「海灣時報」表示，因看好這項新政策，已經開始著手對中東旅遊行程需求進行研究評估。

阿薩德說，在他們的研究中，8至14歲兒童對家庭旅遊目的地和住宿有極重要的決定角色，因此會根據他們1000萬人口資料庫，結合飯店、汽車和旅遊活動，為「海灣大旅遊簽證」推出全新的阿拉伯之旅套餐。

北非中東（MENA）地區最大的旅遊應用程式Wego執行長兼聯合創始人維奇（Ross Veitch）樂觀認為，「海灣大旅遊簽證」將會刺激該地區旅遊業發展，也帶動該地區國家的經濟活動。