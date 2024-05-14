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中國扭曲聯大2758號決議 比利時漫畫家創作反諷

中央社布魯塞爾14日專電

中國政府長期以曲解操弄聯合國大會2758號決議的方式打壓台灣國際空間，即將召開的世衛大會就是明例。比利時漫畫家Lectrr以作品諷刺要在這份決議文裡找到台灣，比在尼斯湖裡找到水怪還難。

第77屆世界衛生大會（WHA）將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦召開，台灣今年依然被拒門外，連續8年未能受邀以觀察員身分參與。每年中國代表都在世衛大會引用聯大2758號決議來反擊挺台參與的聲浪。

聯合國大會1971年通過2758號決議，表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，此後北京總是將之擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，阻擋台灣參與聯合國體系的組織和活動。

中華民國邦交國史瓦帝尼代表在2022年世衛大會首度針對此點直接回擊，強調該決議「未授權中國在聯合國體系中代表台灣，也沒有表明台灣是中國的一部分」。

在美國支持這套論述並表態將擴大在WHA挺台聲浪下，預料今年世衛大會也將成聯大2758號決議的辯論戰場。

駐歐盟兼駐比利時代表李淳表示，他發現許多國際人士都不清楚2758號決議的內容，容易被中國主導這份決議的闡釋權、並扭曲解釋傷害台灣，因此想用漫畫來吸引目光，讓大家對這個看似複雜其實簡單的事產生興趣。

他透露，在接觸數名漫畫家的過程中，有的表態不碰政治，有的推辭搞不懂那是什麼，而Lectrr則很快就抓到重點，畫出以西方人熟悉的尼斯湖水怪典故來諷刺中國硬把台灣框進2758號決議。代表處並取得授權印製該幅漫畫文宣、文具紀念品，以擴大宣傳效果。

Lectrr（本名Steven Degryse）在比利時荷語「標準報」（De Standaard）開設政治漫畫專欄，2020年Covid-19時曾因將中國五星旗畫成5個病毒符號，遭中國駐比使館抗議。

今年台灣大選時，他也畫了台灣選民在一排中國坦克前面無畏投下選票的漫畫，借用中國六四天安門事件後流傳於世的「坦克人」照片概念，反映台灣以民主對抗強權。

代表處人員透露，在與Lectrr溝通過程中，曾提醒他可能會再次受到中國抗議，但他表示沒問題、不會因此退縮。

聯合國 世衛 比利

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