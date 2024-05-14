普亭將訪中 分析：俄對中依賴加劇、北京仍顧及西方

中國外交部正式宣布，俄羅斯總統普亭將於16至17日訪問中國。美聯社

中國外交部今天宣布，俄羅斯 總統普亭 本周將訪中。分析師指出，俄國 遭西方制裁後，在經濟上日益依賴中國，但北京恐不願提供更多支持，因為經濟考量不想危及與西方的關係。

法新社報導，中國外交部發言人華春瑩表示，普亭（Vladimir Putin）將於5月16日至17日造訪北京。這將是普亭短短半年多以來第2度訪中，也是他自3月大選贏得連任後首度出訪。

根據中國海關數據，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中俄貿易蓬勃發展，在2023年達到2400億美元。北京當局迄今未譴責俄國侵烏。

北京當局駁斥西方對中俄關係的批評，並盛讚兩國夥伴關係「無上限」，同時享受俄羅斯的便宜進口能源和豐富自然資源，包括透過俄國輸氣管線「西伯利亞力量」（Power of Siberia）穩定輸往中國的天然氣。

分析師指出，在西方因為俄國對烏克蘭的軍事行動而祭出空前制裁後，俄國日益依賴中國，視其為重要經濟命脈。

中國對俄出口額於今年初激增，但隨著華府矢言追查幫助莫斯科當局的金融機構後，出口額在今年3至4月間減少。

德國柏林智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」（Carnegie Russia Eurasia Center）主任陳寒士（Alexander Gabuev）告訴法新社：「俄羅斯人希望中國提供更多支持，但中國不願意這樣做，因為不想危及與西方的關係。」

陳寒士指出，「俄國人並非過度情緒化和天真，他們了解，對中國而言，與西方的關係有多重要」，不過「他們（也）確信中國不會放棄他們，不會犧牲他們」。