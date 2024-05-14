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提供稅務減免 鼓勵多工作？德拚經濟 想扭轉工時減少趨勢

編譯季晶晶／綜合外電
德國人平均工時在已開發國家裡最短，因經濟疲軟，政府擬以稅務減免和福利改革來鼓勵勞工多工作。(美聯社)
德國人平均工時在已開發國家裡最短，因經濟疲軟，政府擬以稅務減免和福利改革來鼓勵勞工多工作。(美聯社)

德國總理蕭茲領導的執政聯盟最快下月要推出一項「成長計畫」，用稅務減免和福利改革來鼓勵勞工多工作，這是打算加入英國和荷蘭的行列，要將疫情爆發後平均工時遽減的現象扭轉過來，以解決經濟困境。

金融時報報導，經濟合作發展組織（OECD）的最新數據顯示，德國人的年平均工時在過去50年裡大減30%，比美國少四分之一，為已開發經濟體裡最少。以德國火車工人為例，今年又成功推動減少工時的計畫，到2029年時每周僅工作35小時畫，低於原本的38小時。

即使有低薪族想多工作，也會因為額外的收入大多要拿去繳稅、福利反而減少，而失去這樣做的動機。德國稅制有很多不利於多工作的規定，例如兼職勞工每月免稅收入可達538歐元（約581美元）。

疫情爆發後，許多歐盟國家的勞工都選擇縮短工時。歐洲央行估計，截至去年底，歐元區雇員的平均工時比2020年少5小時，相當於每年損失200萬名全職員工，美國勞工的平均工時則持平。

德國財長林德納希望推動每周工作超過41小時後的加班費可減稅，同時改革失業救濟金制度。執政聯盟還在討論這些想法，以爭取工會支持。

俄烏戰爭引發能源危機，導致德國經濟去年萎縮0.2%。雖然第1季出現反彈，成長了0.2%，但預料今年GDP成長不到1%。仍將淪為全球最疲軟的大型經濟體之一。

同樣面臨經濟困境的荷蘭正在研究，稅制和福利制度裡有哪些因素會打消人們增加工時的想法，打算提高在職父母的育兒津貼並改善育兒假。

英國也擔心，縮減平均工時將加劇勞動力短缺。他們已經宣布一些措施，將在本周生效，包括提供新的托兒補助，並減少福利制度當中的不當措施。例如申請補助者的收入如果不到全職最低薪資的一半，就必須定期與輔導員見面，證明自己正竭盡全力工作賺錢，否則將失去福利。

德國 福利 勞工

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