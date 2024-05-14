中國正式宣布 普亭應習近平邀請16至17日訪北京

中國外交部正式宣布，俄羅斯總統普亭將於16至17日訪問中國。（路透）

在普亭 剛於本月7日宣誓就職，展開破紀錄的第五個總統任期後，中國外交部14日正式宣布，應中國國家主席習近平 邀請，普亭將於5月16日至17日對中國進行國事訪問。

中國外交部於14日下午3時發布此一訊息。中國外交部發言人華春瑩宣布，應中國國家主席習近平邀請，俄羅斯 總統普亭將於5月16日至17日對中國進行國事訪問。

日前普亭宣誓就職後，俄羅斯總統助理鄂夏柯夫隨即宣布，中國將是普亭本屆總統任期內的首訪國家。

當時，中國駐俄大使張漢暉在接受俄羅斯通訊社專訪時說，元首外交是中俄關係行穩致遠的根本保障，中方歡迎普亭就職後對中國進行國事訪問。

鄂夏柯夫還說，普亭此行屬國事訪問，除造訪北京，預期還將訪問另一座城市。彭博報導引述消息人士稱，普亭此行將與習近平會談，觸及提高雙方貿易額等議題。

另就兩人是否談及俄烏戰爭，張漢暉說，中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會，願繼續發揮自身獨特作用，為推動政治解決烏克蘭危機貢獻中國智慧和力量。

值得注意的是，去年3月習近平連任中國國家主席，開啟第三任期後，也是選擇俄羅斯作為首訪國家。另，習近平與普亭兩人最近一次碰面，是普亭去年10月受邀赴北京出席「一帶一路高峰論壇」。

上周普亭就職後，中國外交部發言人林劍曾表示，習近平已向普亭致電，祝賀他當選連任，今年是中俄建交75周年，雙方將以兩國元首共識為遵循，不斷增進互信，拓展合作，傳承友好，共同倡導推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，踐行真正的多邊主義，引領全球治理，朝著更加公正合理的方向發展。