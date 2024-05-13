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印度熱浪不斷 第一季煤炭用量、電力產業碳排破紀錄

中央社科羅拉多州利特敦12日綜合外電報導

由於高於平均的氣溫促使人們開冷氣，以及經濟擴張推動整體用電量增加，印度的燃煤發電量及電力產業碳排在今年第一季創下歷史新高。

路透報導，根據能源智庫Ember，印度今年第一季的燃煤發電量達到338太瓦時（TWh），相比去年同期成長9.6%。電力產業的排放量同樣攀升至創紀錄的3億1600萬公噸二氧化碳當量。

印度電力產業光是今年3月就破紀錄地排放1億800萬噸二氧化碳，且今年截至目前，每個月都排放超過1億噸二氧化碳，創下該國電力供應商的歷史紀錄。

由於電力公司試圖避免在印度大選期間發生停電，再加上全國大部分地區持續發生的熱浪，可能導致3月以來的燃煤發電量進一步增加。

導致印度煤炭使用量居高不下的其中一個主要原因，是全國大部分地區的氣溫持續超過正常溫度。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，位於印度北部、緊鄰首都新德里（New Delhi）的哈雅納邦（Haryana）自4月1日以來的平均高溫為攝氏38.7度，相較長期平均氣溫高出攝氏9.2度或31%。

如此長時間的熱浪已造成9人死亡，由於人們在一天中最熱的時候忙著尋找遮蔽物，選民前往投票的意願也降低。

保持涼爽的主要方法就是開冷氣，這種高耗能設備在印度全國家庭和企業越來越普及。

國際能源總署（International Energy Agency, IEA）估計，印度截至2024年已安裝約9300萬台空調。IEA在一份2023年發布的報告中指出，空間冷卻需求一直是印度電力需求成長的主要驅動力。

IEA資料顯示，由於未來幾十年印度的平均溫度預計還會進一步上升，家用冷氣的電力需求預計會在2050年底前增加9倍，冷氣數量將超過11億台。

為滿足電力需求，印度電力生產商必須增加燃煤發電量，根據Ember資料，燃煤發電在印度總發電量的占比超過75%。

印度公用事業近年來積極增加再生能源發電量，今年第一季的太陽能發電量約為2020年同期發電量的兩倍。風力發電廠的發電量自2020年以來也成長30%左右。

但由於印度降雨模式常有波動，水力發電廠發電量歷來都不穩定，今年第一季的發電量較去年同期下降20%。核能發電廠的發電量則基本持平，因此電力公司仍然高度依賴化石燃料來發電。

使用這些燃料產生的碳排會進一步加劇氣候變遷和氣溫升高，氣溫升高後又需要燃燒更多煤炭來保持涼爽，印度似乎將繼續陷在惡性循環中。

印度 熱浪 氣候變遷

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