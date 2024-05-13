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中國柬埔寨聯合軍演5/16登場 規模更勝以往

中央社金邊13日綜合外電報導
圖為去年12月，柬埔寨海軍人員站在施亞努港附近的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）。美聯社
圖為去年12月，柬埔寨海軍人員站在施亞努港附近的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）。美聯社

柬埔寨官員今天宣布，柬國和中國的年度聯合軍事演習將於本月16日登場。與此同時，美國擔心北京可能利用柬埔寨海軍基地來擴大其區域影響力。

法新社報導，柬埔寨陸軍發言人在柬國首都金邊（Phnom Penh）告訴媒體記者，1艘中國軍艦今天上午停靠在施亞努港（Sihanoukville），為聯合軍演運送人員和物資。

該名發言人表示，包括760名中國軍人在內，今年共有2000多名士兵將參加在磅清揚省（Kampong Chhnang）中部訓練中心和施亞努港附近海域舉行的聯合軍演。

代號「金龍」、為期15天的柬中聯合軍演將有14艘軍艦（其中3艘來自中國）、2架直升機和69輛戰車參演，內容則包括實彈、反恐和人道救援演習。

發言人指出，無論在參演人員或物資方面，今年的「金龍演習」規模都超越以往，且中方將負擔軍演費用。金龍系列聯合軍演始於2016年。

長期以來，柬埔寨一直是北京的堅定盟友，也曾接受價值數十億美元的中國投資

去年12月，2艘中國軍艦首度到訪施亞努港附近的雲壤海軍基地（Ream Naval Base），此後共軍艦艇多次出現在這個基地。

美國當局表示，雲壤基地正在北京財務援助下升級改造，未來可能成為北京在暹羅灣（Gulf of Thailand）的前哨基地。這座基地鄰近南海，中國則聲稱對幾乎整個南海擁有主權。

據報導，柬埔寨先拆除了雲壤基地內部分由美國資助建造、並曾供柬美聯合軍演使用的設施，此後中國才開始為該基地提供擴建資金。

上週，柬埔寨國防部長發言人索基（Chhum Socheat）在臉書（Facebook）發文稱，去年12月停泊在雲壤的中國軍艦是來「協助訓練柬埔寨海軍人員，並為金龍演習預做準備」。

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