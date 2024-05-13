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都希望對方先道歉…哈利與父兄和好 難上加難

記者蘇詠智／即時報導
威廉（左）與哈利的裂痕更深，要和解絕對不容易，兩人也並沒有很急。（路透資料照片）
威廉（左）與哈利的裂痕更深，要和解絕對不容易，兩人也並沒有很急。（路透資料照片）

全球期待英國哈利王子趁返英出席自己催生的「不屈不撓」運動會10周年慶，能夠與父王查理或是兄嫂威廉、凱特碰面，做為朝向和解的第一步，想不到威廉與凱特打從一開始就沒想跟他見面，連查理都意外的沒有和他碰面。曾寫過皇室專書的作者湯姆昆恩認為查理「根本沒有原諒人的心情」，且哈利也「沒有想跟任何人道歉」，雙方僵持不下，和解遙遙無期。

這種尷尬的僵局，來自於彼此立場不同造成的認知歧異，以查理來說，皇室權威不容質疑，哈利居然趕對方大爆皇室內部的問題，有如「掀開家醜」，他不能忍受。

哈利則認為再怎麼樣大家都是一家人，可是他和妻子梅根得到的待遇，和威廉、凱特差很多，不想再為這些不公平的情況忍氣吞聲，所以在個人回憶錄「備胎」中說得清清楚楚。

湯姆昆恩說，父子倆都在等對方先道歉，偏偏兩人都不覺得自己有錯，所以就沒有人要先低頭認錯。

湯姆昆恩表示，查理最害怕的是，哈利出了一本「備胎」還不夠、還有下一本。而哈利在推出「備胎」時就想過，書的內容太豐富，必須要刪節，不然就要拆成兩本書了，顯然他對皇室的控訴絕對夠再出一本，讓父親查理害怕不已。就算他自己不一定有閒工夫整理，他的太太梅根還沒有出自己的書，也不無可能把哈利沒講到的放在自己的回憶錄裡公諸於世，使得查理根本對他們倆無法徹底放心。

至於威廉的心態，則是知道外界希望他能跟哈利和解，好證明自己心胸比較寬大，卻壓根兒不太想去做這事，對哈利依然記恨，只是怕這樣有損自身形象。好在查理也沒有要跟哈利趕快和解，威廉還不需要被迫跟哈利打交道。

查理（左）和哈利都被認為期待對方先道歉，才願意去和解。（路透資料照片）
查理（左）和哈利都被認為期待對方先道歉，才願意去和解。（路透資料照片）
哈利據傳有足夠的素材再出一本關於皇室生活的回憶錄。（路透資料照片）
哈利據傳有足夠的素材再出一本關於皇室生活的回憶錄。（路透資料照片）

哈利 凱特 梅根

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