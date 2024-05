澳洲小客機起落架故障 3人空中盤旋4小時驚險降落

衛報報導,澳洲 當地時間13日,新南威爾斯州一架小型飛機起飛後,隨即發現起落架故障,導致機輪無法順利放下,機上載有包含飛行員在內共3人,在空中盤旋將近4小時後總算成功著陸。社群影片顯示,這架飛機在機輪收起的情況下驚險降落,著實令人捏一把冷汗。

澳洲一架機型為比奇超級空中國王(Beechcraft B200 Super King Air)的小型飛機,13日上午8時30分從紐卡斯爾(Newcastle)起飛,預計前往麥格理港(Port Macquarie);起飛不久便發現起落架故障,無法順利放下機輪。飛機在紐卡斯爾機場空中盤旋將近4小時。

當局在9時30分接獲通報,緊急出動警消和救護車等10多名人員到現場協助,並且在現場附近臨時設立行動指揮室。

當地時間中午12時20分左右,飛機在機輪收起的情況下毫髮無傷著陸,現場圍觀群眾爆出歡呼聲,機上飛行員和乘客平安脫險。

A pilot has made a successful emergency landing at Newcastle Airport after reporting a landing gear failure.



The plane had been circling for almost four hours in an effort to burn off excess fuel and reduce the aircraft's weight. #9News



READ MORE: https://t.co/nFSSpvGPFs pic.twitter.com/hT0pl0Y3bt