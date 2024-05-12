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向中國提供機密資料 2英國男子被控間諜罪 明年受審

記者賴錦宏／即時報導
英國男子貝里被指控向中國提供機密資料，因違反官方機密法令被提出控訴。（歐新社）
英國男子貝里被指控向中國提供機密資料，因違反官方機密法令被提出控訴。（歐新社）

中國國家主席習近平訪歐之行剛結束，就爆發兩名英國男子因涉嫌為中國從事間諜活動被控，將於明年受審的消息。

綜合路透和法新社報導，兩名英國男子貝里（Christopher Berry，32歲）和卡什（Christopher Cash，29歲）上月被指控向中國提供機密資料，因違反官方機密法令被提出控訴。

貝里和卡什上周五（5月10日）出席在倫敦老貝利街的中央刑事法院舉行的簡短聽證會。 法官告訴兩人，他們將於明年春季或夏季受審。

報導稱，具體審訊日期未定，兩人在聽證會上沒提出抗辯，只是確認自己的姓名和出生日期。 他們目前獲准保釋候審，直至今年10月4日在同法院進行的另一輪聽證會。

卡什曾在英國國會擔任研究員，與保守黨資深議員接觸。 他被指在2022年1月至去年2月期間，向「獲取、收集、記錄、公布或向任何其他人傳播」對敵國有用的「物品、筆記、文件或資訊」。

曾於2015年在中國任教的貝里，被控在2021年12月至去年2月犯下相同罪行。

除述案件外，德國檢方也在上個月通報，三名德國人涉嫌為中國從事間諜活動被捕，他們被指控移交軍事目的有關的技術給中國。

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