以軍空襲加薩走廊北中南區 聯合國秘書長籲立即停火

以色列讓數以十萬計巴勒斯坦人撤出加薩南部城市拉法。(美聯社)

在以色列 發布的疏散令導致數以十萬計巴勒斯坦人逃出加薩 南部城市拉法（Rafah）後，以軍今天持續攻擊加薩，且軍隊正在加薩數個地區與武裝團體激戰。

法新社報導，以色列與掌控加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）開戰超過7個月後，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）強烈要求「立即人道停火、無條件釋放所有人質，以及立刻增加人道主義援助」給受到圍困的加薩走廊（Gaza Strip）。

古特瑞斯在科威特舉行的一場國際捐助者會議中說，「但停火只會是開端，從這場戰爭的破壞與創傷中恢復，將是一條漫漫長路。」

根據法新社記者報導和當地目擊民眾與醫護人員的說法，以色列從昨夜到今天清晨為止持續空襲加薩北中南的部分地區。

另據路透社報導，以軍今天稍早派戰車進入北加薩的賈巴利亞（Jabalia）東部。

以軍發言人、海軍少將哈加里（Daniel Hagari）在簡報會議中向記者表示：「我們在過去幾週發現哈瑪斯企圖恢復在賈巴利亞的軍事能力。以軍正在那裡展開行動，以消滅這些企圖。」

另外，哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天表示，自7個多月前爆發以哈戰爭以來，加薩至少有3萬5034人死亡。

加薩走廊衛生部發布聲明說，根據最新的傷亡名單，過去24小時新增63死，自從去年10月7日以哈開戰以來，加薩累計7萬8755人受傷。