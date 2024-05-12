我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國最長直飛民航線開通 深圳16小時到墨西哥市

紐約外賣郎偷吃披薩配料 被電梯監視器錄下

以軍空襲加薩走廊北中南區 聯合國秘書長籲立即停火

中央社拉法12日綜合外電報導
以色列讓數以十萬計巴勒斯坦人撤出加薩南部城市拉法。(美聯社)
以色列讓數以十萬計巴勒斯坦人撤出加薩南部城市拉法。(美聯社)

以色列發布的疏散令導致數以十萬計巴勒斯坦人逃出加薩南部城市拉法（Rafah）後，以軍今天持續攻擊加薩，且軍隊正在加薩數個地區與武裝團體激戰。

法新社報導，以色列與掌控加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰超過7個月後，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）強烈要求「立即人道停火、無條件釋放所有人質，以及立刻增加人道主義援助」給受到圍困的加薩走廊（Gaza Strip）。

古特瑞斯在科威特舉行的一場國際捐助者會議中說，「但停火只會是開端，從這場戰爭的破壞與創傷中恢復，將是一條漫漫長路。」

根據法新社記者報導和當地目擊民眾與醫護人員的說法，以色列從昨夜到今天清晨為止持續空襲加薩北中南的部分地區。

另據路透社報導，以軍今天稍早派戰車進入北加薩的賈巴利亞（Jabalia）東部。

以軍發言人、海軍少將哈加里（Daniel Hagari）在簡報會議中向記者表示：「我們在過去幾週發現哈瑪斯企圖恢復在賈巴利亞的軍事能力。以軍正在那裡展開行動，以消滅這些企圖。」

另外，哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天表示，自7個多月前爆發以哈戰爭以來，加薩至少有3萬5034人死亡。

加薩走廊衛生部發布聲明說，根據最新的傷亡名單，過去24小時新增63死，自從去年10月7日以哈開戰以來，加薩累計7萬8755人受傷。

加薩 哈瑪斯 以色列

上一則

韓國力拚打贏晶片戰 擬砸逾73億美元支持投資與研究

下一則

提議大幅調漲國立大學學費 日本私大校長惹議

延伸閱讀

反猶太主義與伊斯蘭恐懼症 相激相盪

反猶太主義與伊斯蘭恐懼症 相激相盪
拜登：如哈瑪斯同意釋放所有人質 「明天就能達成停火協議」

拜登：如哈瑪斯同意釋放所有人質 「明天就能達成停火協議」
以軍恐今天攻拉法中部 24小時10多萬巴勒斯坦人逃難

以軍恐今天攻拉法中部 24小時10多萬巴勒斯坦人逃難
以色列襲擊拉法 鄰接埃及邊界關卡傳遭激烈空襲

以色列襲擊拉法 鄰接埃及邊界關卡傳遭激烈空襲

熱門新聞

2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14
身障退休爺爺因2017年中了8萬英鎊樂透，一切社會福利被取消，如今活在赤貧之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Vives）

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

2024-05-11 19:05
歐盟執委會副主席、外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。歐新社

俄羅斯：烏克蘭衝突兩周內可結束 前提是這個

2024-05-08 08:44
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41
哈瑪斯5日宣稱朝克瑞沙洛關口發射火箭，造成3名以軍喪生，以軍隨後空襲拉法反制，擊中一間房屋導致3人罹難及若干人受傷。（歐新社）

以色列將攻拉法 哈瑪斯接受埃及卡達所提停火提議

2024-05-06 14:02

超人氣

更多 >
試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他
李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光

李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光
玻璃瓶裝的可口可樂最好喝？ 官方解密美味秘辛「這樣喝最推薦」

玻璃瓶裝的可口可樂最好喝？ 官方解密美味秘辛「這樣喝最推薦」
繽紛北極光 南加人今晚明晨有幸重睹芳華

繽紛北極光 南加人今晚明晨有幸重睹芳華