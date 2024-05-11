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以色列吹哨者拍照爆料 詳述拘留中心巴勒斯坦人受虐慘況

編譯羅方妤／即時報導
以色列尼格夫沙漠一座軍事基地目前也被用作巴勒斯坦人拘留中心，該中心一名以國工作人員拍下照片爆料中心的情景，詳述巴人受虐慘況。圖／擷取自X
以色列尼格夫沙漠一座軍事基地目前也被用作巴勒斯坦人拘留中心，該中心一名以國工作人員拍下照片爆料中心的情景，詳述巴人受虐慘況。圖／擷取自X

美國CNN報導，以色列尼格夫沙漠（Negev Desert）一座軍事基地目前也被用作巴勒斯坦人拘留中心，該中心一名以國工作人員拍下照片爆料中心的情景，詳述巴人受虐慘況，並說這些狀況至今仍在腦海裡揮之不去。他說，這些巴人不被允許移動和說話，所有人被蒙住眼睛且不允許偷看。另外三位以國工作人員則爆料，醫生有時會為因被上鐐銬而四肢常受傷的囚犯截肢，有時進行手術的醫生根本沒有執照。

CNN指出，數排穿著灰色運動服的男子坐在薄如紙的床墊上，周圍圍著有刺鐵絲網，他們被蒙住眼睛，在強光的照射下垂著頭。當時在該設施的以國人告訴CNN，空氣中充斥腐爛惡臭，及男人們的低語。被拘留者不被允許互相交談，他們只是在自言自語。

這名以國消息人士說：「我們被告知他們不被允許移動。他們應該坐得直挺挺的。他們不被允許說話，也不被允許在蒙眼的狀況下偷看。」

消息人士又指出，守衛被命令以阿拉伯語大喊「閉嘴」，及被告知「挑出有問題的人並處罰他們」。

CNN還採訪另外三名在該營地工作的以國人。他們所有人都冒著承擔法律後果，及遭到支持以國對加薩執行強硬政策團體報復的風險發言。這些人表示，醫生有時會為因被上鐐銬而四肢常受傷的囚犯截肢，有時是由沒有執照的醫生進行截肢手術，這裡也因此贏得「實習醫生天堂」的名聲，空氣瀰漫著疏於護理傷口的腐爛氣味。

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