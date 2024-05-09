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日本驚…中國無人機疑偷拍橫須賀港「出雲號」

中央社東京9日綜合外電報導
日本自衛隊最大的驅逐艦「出雲號」。(新華社)
日本自衛隊最大的驅逐艦「出雲號」。(新華社)

中國社群媒體近來流傳疑為無人機俯拍日本橫須賀港內直升機護衛艦「出雲號」的影像，防衛省今天表示這可能是真實影片。這意味無人機恐曾侵入日本軍事設施，構成國防隱憂。

法新社報導，日本當局分析前述影像後，一名防衛省官員今天告訴記者：「這很可能是真實拍攝的影片。」日方最初推測影片或許是由人工智慧（AI）技術生成偽造。

這名官員還說：「如果一架無人機被用於襲擊我方國防設施，恐對我國國安及國防造成重大破壞。」

根據官員，這支影片「據稱是由無人機拍攝」，最初是在3月26日上傳至中國影音平台Bilibili。

此後，影片在Bilibili獲得約18萬7000次觀看次數，而它在中國短影音平台抖音、社群媒體X平台某一中文帳號的瀏覽次數同樣激增。

影片疑似拍到停泊在神奈川縣海上自衛隊橫須賀基地的直升機護衛艦「出雲號」，但看不到有在從事明顯的軍事活動。

在日本，在軍事設施上空飛行無人機是非法行為。

日本防衛省以安全考量為由，婉拒透露是否曾偵測到無人機入侵。

前述官員表示，防衛省將透過電子干擾及操作更精良的反無人機設備，防止這類事件重演。

日本當局並未評論拍攝者的可能身分或動機，包含這是否與中國有任何關聯。

日本 社群媒體 抖音

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