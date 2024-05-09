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習近平訪匈牙利 民眾披中華民國旗扮小熊維尼抗議

中央社布達佩斯9日綜合外電報導
中國國家主席習近平正在匈牙利進行國事訪問，有民眾扮成小熊維尼諷刺習近平的來訪。(路透)
中國國家主席習近平正在匈牙利進行國事訪問，有民眾扮成小熊維尼諷刺習近平的來訪。(路透)

中國國家主席習近平正在匈牙利進行國事訪問，但期間遭遇示威抗議，有人揮舞或身披中華民國國旗，甚至大聲播放國旗歌，也有民眾扮成小熊維尼諷刺習近平的來訪。

路透社報導，匈牙利總統蘇尤克（Tamas Sulyok）今天在首都布達佩斯的布達城堡（Buda Castle）歡迎習近平到訪，這是他過去5年來首次歐洲出訪行程的第3站，也是此次訪問的最後一站。

習近平預計稍晚會晤匈牙利總理奧班（Viktor Orban），兩人討論首要議題是俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭和基礎設施計畫。奧班領導下的匈牙利已成為中國的重要貿易和投資夥伴。

匈牙利總統蘇尤克歡迎中國國家主席習近平到達布達城堡。(路透)
匈牙利總統蘇尤克歡迎中國國家主席習近平到達布達城堡。(路透)

匈牙利國會議員馬頓（Tompos Marton）今天於臉書發文表示：「小熊維尼今天到訪城堡來看小豬了。」貼文還附上多張照片，可以看到有人身披中華民國國旗或穿著小熊維尼的布偶裝，他們旁邊則有大批警力。

他的臉書也貼出一支影片顯示，民眾拿著小熊維尼氣球，並播放台灣的國旗歌，但有警員守著無法再往前一步。

馬頓的發文寫道：「布達城堡有大量警力看守。我們不被允許通過…習近平必須被嚴密守護著。」

他還說：「這是代表言論自由的動力，我們也跟台灣朋友站在一起，不要中國的壓迫、昂貴又不透明的借款、永遠開設不了的大學、1000年才能回收成本的鐵路以及破壞環境的工廠！」

馬頓的貼文末段更說：「匈牙利應靠屬於我們的歐盟（EU）資金來發展，而不是靠中國的借款！」

習近平 中華民國 臉書

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