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以色列再空襲加薩走廊 談判代表續拚以哈休戰

中央社拉法8日綜合外電報導
8日在加薩走廊南部拉法，以色列軍隊發布疏散令後，境內流離失所的巴勒斯坦人開車帶著財物離開。歐新社
8日在加薩走廊南部拉法，以色列軍隊發布疏散令後，境內流離失所的巴勒斯坦人開車帶著財物離開。歐新社

以色列占領加薩走廊（Gaza Strip）與埃及接壤的拉法邊界關卡後，今天對加薩發動新一輪的空襲，而談判代表正在埃及努力抓緊達成休戰協議的「最後機會」。

法新社報導，以色列數週以來一直誓言要對加薩邊境城市拉法（Rafah）發動地面入侵，不顧國際社會反對。以色列戰車昨天開抵並占領拉法邊境關卡，這個關卡一直是向被圍困的加薩提供援助的主要通道。

白宮譴責中斷人道主義物資運送的行為。一名美國資深官員後來透露，由於以色列未能解決美國對其拉法計畫的憂心，美國上週已暫停運送彈藥至以色列。

以色列向拉法這座擠滿流離失所平民的加薩南部城市推進之際，談判代表及調解人員正在埃及首都開羅舉行會議，試圖達成釋放以色列人質和休戰的協議。

一名要求匿名的哈瑪斯資深官員警告，這將是以色列解救仍在哈瑪斯武裝分子手中的數十名人質的「最後機會」。

埃及國營媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）昨天報導，來自卡達、美國和埃及的調停人員正在與哈瑪斯代表團開會。

開羅新聞後來報導，包括以色列在內的「各方」已同意恢復談判。以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）稍早表示，以色列代表團已經在開羅。

以色列的親密盟友和主要軍事支持者美國說，希望雙方能夠「縮小剩餘分歧」。

儘管開羅在舉行會談，但目擊者和當地醫院通報，以色列從前一晚到今天早上空襲加薩走廊，其中包括拉法周圍地區。

阿里醫院（Al-Ahli hospital）說，今晨在加薩市（Gaza City）有一棟公寓遭到空襲，造成同一家庭的7名成員死亡，另有數人受傷。

以色列開始拉法行動的數小時前，哈瑪斯6日晚間曾宣布接受一份休戰提議，但以色列稱該提議與以方的要求「相去甚遠」。

以色列 加薩 哈瑪斯

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