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京都祇園遊客過量擾民 將增設禁入私有道路看板

中央社東京8日綜合外電報導
圖為祇園地區設置看板，告知遊客禁止事項。美聯社
圖為祇園地區設置看板，告知遊客禁止事項。美聯社

日本京都市知名觀光景點祇園花見小路一帶，由於長年吸引大量觀光客造訪，種種脫序行為讓當地人士與店家不堪其擾，地方協議會預計5月底在兩處增設禁入私有道路看板並開罰。

面對日趨嚴重的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題，京都市祇園地區早在2019年先豎立禁止遊客在私有道路上拍照看板，並針對違規者開罰1萬日圓（約64美元）；接著又在今年4月豎立禁止進入私有道路看板，並針對未獲許可進入的遊客開罰1萬日圓。

日本讀賣新聞報導，由當地居民組成的祇園町南側地區協議會，預計5月底在祇園另兩處地點增設禁止進入私有道路看板。

京都市知名觀光景點在今年黃金週長假期間，隨處可見遊客萬頭攢動的混亂場景。

5月4日的京都市東山區祇園，保全人員比手畫腳對著穿著和服的外國觀光客說，「有車輛通過，請靠兩側行走」。

祇園的馬路上早已豎立一座看板，上面用日文、英文及中文書寫「私有道路禁止攝影，未獲許可攝影將開罰1萬日圓」。

不過，拿著智慧型手機在私有道路上拍紀念照的觀光客絡繹不絕，甚至還有因為導遊在現場導覽，造成居民無法通行的情況。

面對觀光客有時會「埋伏」等待並包圍藝妓及舞妓，祇園町南側地區協議會常任理事太田磯一說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後的遊客數量增加，「很明顯已經影響到市民生活，必須採取新的對策」。

協議會預計5月底在祇園另兩處地點增設禁止進入私有道路看板，並要求當地茶屋以3國語言標註「非經介紹不得入內」。

家住附近的80多歲男性雖然贊同上述作法說，遊客太多時要出門也會感到猶豫，但不能設置太多看板破壞當地景觀，必須在兩者間求取平衡。

圖為祇園地區設置看板，告知遊客禁止在私有道路上拍照。美聯社
圖為祇園地區設置看板，告知遊客禁止在私有道路上拍照。美聯社

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