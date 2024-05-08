歐盟調查中國電動車補貼 BMW執行長批背離自由貿易

德國豪華車廠BMW集團執行長齊普策（Oliver Zipse）。路透

德國 豪華車廠BMW集團的執行長齊普策今天警告說，歐洲聯盟（EU）對中國的電動車 補貼展開調查，是與自由貿易背道而馳。

法新社報導，歐盟 因為擔憂中國的電動車補貼恐怕讓歐洲龐大的汽車產業受到威脅，而在去年啟動調查。但這惹怒北京，引發外界擔心歐盟與中國可能爆發貿易戰。

中國擁有世界最大汽車市場，而BMW在當地也有重大投資。齊普策（Oliver Zipse）稱，BMW「一向為了自由貿易奮鬥」。

他在法說會上表示：「今日我們經歷對中國進行反補貼調查，正與我們所盼望的恰好相反。」稍早BMW公布第1季獲利下滑。

齊普策說，儘管BMW的警告不太可能阻止歐盟對中國汽車製造商加徵關稅，但他希望任何這類行動都只是暫時性。

他表示：「我會對於長期採取這類做法提出警告，因為這會對德國產業造成遠遠更多傷害。」

齊普策指出，歐洲從中國進口的貨品，許多是由非中國業者在中國製造，其中就有德國公司。「你會見到自己多快搬石頭砸自己的腳。」

根據非政府組織「歐洲運輸環境聯合會」（Transport and Environment）的資料，歐盟境內去年賣出的所有電動車當中，將近20%是在中國製造，但這一半以上是由西方車廠生產。