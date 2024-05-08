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巴基斯坦控阿富汗人涉攻擊中國工程師 神學士駁斥

中央社喀布爾8日綜合外電報導
巴基斯坦發生針對中國公民的自殺式襲擊，搭載工程師的大巴成為目標。(歐新社)
巴基斯坦發生針對中國公民的自殺式襲擊，搭載工程師的大巴成為目標。(歐新社)

巴基斯坦昨天指控阿富汗人涉及對中國工程師進行攻擊，阿富汗的神學士（Taliban，另譯塔利班）政府國防部今天對此予以駁斥。兩個鄰國的關係因不安全情勢加劇而惡化。

路透報導，巴基斯坦軍方昨天在記者會中表示，5名中國工程師3月間命喪北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）自殺炸彈攻擊，事件在毗鄰的阿富汗策劃，自殺炸彈客為一名阿富汗人。

阿富汗神學士（Taliban）政府的國防部發言人何拉茲敏（Mufti Enayatullah Khorazmim）說：「阿富汗人沒有參與這種事情。」

他說：「將這種事歸咎於阿富汗，想要將焦點從事件真相轉移的圖謀已經失敗，我們予以強烈反對。」

一名自殺炸彈客3月駕車衝撞在巴基斯坦西北部從事水壩工程的中國工程師車隊，造成6人喪生。

何拉茲敏說：「中國公民在巴基斯坦陸軍戒備森嚴的開柏普赫圖赫瓦省遇害，凸顯巴基斯坦安全機構軟弱無能。」

巴基斯坦、阿富汗近數月來關係惡化，伊斯蘭馬巴德表示，喀布爾對於以巴基斯坦為目標的好戰團體因應作為不足，巴基斯坦3月間則針對阿富汗境內的好戰團體進行空襲。

巴基斯坦表示，安全部隊遭到的大部分自殺攻擊是阿富汗人所為，去年因而驅逐近37萬名非法居留的無證阿富汗移民。喀布爾對這項指控予以否認。

阿富汗 喀布爾 國防部

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