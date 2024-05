新加坡空軍一架F-16起飛後不久墜毀 飛官成功彈射逃生

新加坡 空軍(RSAF)一架F-16戰機8日下午起飛後不久,就在登加空軍基地(Tengah Air Base)墜毀。

新加坡亞洲新聞台(CNA)報導,星國國防部 表示,這架戰機在當地時間中午12時35分左右起飛時遇到了「問題」,接著指「飛官成功彈射,飛機此後在登加空軍基地內墜毀」。

星國國防部表示,這位F-16飛官意識清醒,能夠走路,正在接受治療,沒有其他人員受傷。調查正在進行之中,並指一旦有最新消息,就會提供給媒體。

根據CNA報導,新加坡空軍已操作F-16戰機超過30年,機隊最近進行升級以提高能力,並在2030年代中期之前維持戰備狀態,最終將由洛克希德.馬丁公司製造的F-35系列戰機取代;新加坡合計購買8架F-35A戰機與12架F-35B型戰機。

The pilot is conscious & able to walk. He is receiving medical attention. No other personnel is hurt.



The RSAF is responding to the situation.



Investigations are ongoing. The Ministry of Defence & the RSAF will provide updates on the incident as soon as they become available.