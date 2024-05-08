2024年全球百大富國排名曝 美國排第9 冠軍是「這國」

2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

美國財經月刊全球金融雜誌（Global Finance）近期公布「2024年全球百大富有國家或地區」排名，由盧森堡拔得頭籌，台灣則排第14名，超車第30名的南韓 及第36名的日本 。

全球金融指出，前5名分別是盧森堡、澳門特別行政區、愛爾蘭、新加坡 及卡達。第6至10名分別是，阿拉伯聯合大公國、瑞士、聖馬利諾、美國，以及挪威。

值得注意的是，台灣排名第14，超越其他亞洲地區，如第15名香港、第30名南韓、第36名日本，以及第78名中國。

全球金融此次調查以國內生產毛額、人均GDP、人均GDP成長率、考量通膨後的人均購買力、接受醫療教育安全住屋等社會服務協助難易度等指標作為評比依據，列出2024年前100名最富有的國家或地區。

據資料數據，盧森堡人均GDP為14萬3743美元，台灣人均GDP為7萬6858美元。