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深陷間諜案 德國極右派歐洲議會議員辦公室被搜查

中央社柏林7日綜合外電報導
德國檢方表示，偵辦人員今天搜查了德國另類選擇黨籍歐洲議會議員克拉（Maximilian Krah）在布魯塞爾的辦公室，針對克拉助理涉嫌為中國從事間諜活動一案進行調查。路透
德國檢方表示，偵辦人員今天搜查了德國另類選擇黨籍歐洲議會議員克拉（Maximilian Krah）在布魯塞爾的辦公室，針對克拉助理涉嫌為中國從事間諜活動一案進行調查。路透

德國檢方表示，偵辦人員今天搜查了德國另類選擇黨籍歐洲議會議員克拉（Maximilian Krah）在布魯塞爾的辦公室，針對克拉助理涉嫌為中國從事間諜活動一案進行調查。

法新社報導，德國檢方指出，偵辦人員搜查了克拉位於布魯塞爾的歐洲議會（European Parliament）辦公室，這是「基於德國聯邦最高法院（Federal Court of Justice）調查法官發布的命令及歐盟調查令（European Investigation Order，EIO）」。被稱為Jian G的嫌犯在這處辦公室工作。

據報導，Jian G於4月遭到逮捕，因為他涉嫌與中國情報部門分享歐洲議會消息，並在德國監視中國反對派人士。

歐洲議會列出的克拉助理中，有一名叫Jian Guo的人士。克拉是極右派德國另類選擇黨（Alternative for Germany, AfD）成員，在即將舉行的歐洲議會選舉中，克拉是該黨熱門候選人。

Jian Guo是德國公民。據報導，他自2019年起擔任克拉在布魯塞爾的助理。在針對他的指控曝光後，歐洲議會已對他祭出停職處分。

德國檢方4月時曾指稱，他們已對克拉展開初步調查，因為據報導他涉嫌收受來自俄羅斯及中國的可疑款項。

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