我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

珠寶大盜紐約落網 洛城名店被竊鑽戒名表

西班牙就業人數首度飆破2100萬門檻 失業創歷史新低

中央社馬德里7日專電
西班牙國旗。Image by MW from Pixabay
西班牙國旗。Image by MW from Pixabay

西班牙4月勞動市場表現強勁，就業人數有史以來首度飆破2100萬門檻，月增近20萬人，近半來自觀光與餐飲業；失業人數則月減6萬人，下滑至266萬人，寫下2008年以來最低紀錄。

西班牙「國家報」（El País）報導，即使今年復活節聖週（Semana Santa）假期未落在4月裡，但4月份經濟景氣熱絡，勞動市場表現仍創下歷史紀錄。

根據西班牙「融合、社會安全暨移民部」最新數據，4月平均從業人數衝上高峰，比去年同月多出近50萬人，高達2110萬1505人登記就業，較3月增加19萬9538人，是連續第4個月維持成長。

國家報表示，西班牙勞動市場總算突破了自2001年有就業紀錄以來，20多年來難以企及的門檻。

若分析4月就業人數的勞動契約類型，其中12.56%是臨時性、短期性、季節性的定期契約，78.1%屬於未定期限的不定期契約，其餘則為學徒、訓練和實習契約等。全月簽訂逾126萬7000份契約，較3月增加近14萬4000份，其中不定期契約占比44.12%。

不過，西班牙財經智庫Funcas強調，4月就業成長主要來自「定期契約」，而非不定期契約，因此不應過度樂觀。

國家報指出，即使復活節聖週假期落在3月最後一週，但未影響「觀光與餐飲業」4月的熱絡景氣，較3月新增近9萬2000人就業，成為帶動這波成長的重要推手；其次是「商業行政與服務業」，新增逾1萬5000人；再來是「汽機車買賣業和修理業」，新增逾1萬1000人。

以地區分布來看，全國所有地區的就業人數皆有所增加，但每年此時吸引大量遊客的地中海巴利亞利群島（Islas Baleares）、南部安達魯西亞（Andalucía）地區和以巴塞隆納為首府的加泰隆尼亞（Cataluña）地區，是創造最多就業機會的地區。

針對勞動市場穩健復甦，西班牙副總理暨勞動與社會經濟部長狄亞士（Yolanda Díaz）表示，這代表左翼聯合政府實施的勞動政策是有效的，提高基本工資有助於提高國內消費和經濟成長。她強調，「透過52項勞動政策改革，西班牙正走在正確的方向」。

就業 觀光 復活節

上一則

馬克宏招待習近平至外婆故鄉用餐 盼近距離外交奏效

下一則

點大碗沾麵竟端來2公斤…他吃到快撐死 店員認錯：是別人的麵

延伸閱讀

連2年高溫欠收 西班牙橄欖油價格狂飆

連2年高溫欠收 西班牙橄欖油價格狂飆
西班牙總理桑傑士宣布留任 未因夫人涉貪遭調查辭職

西班牙總理桑傑士宣布留任 未因夫人涉貪遭調查辭職
遊客是居民的6倍 破壞環境房價飆 西班牙小島反遊客示威

遊客是居民的6倍 破壞環境房價飆 西班牙小島反遊客示威
開蓋驚見「整杯蟲」…她喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天

開蓋驚見「整杯蟲」…她喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。(取自X平台@KensingtonRoyal）

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

2024-05-02 23:40
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41

超人氣

更多 >
屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了

好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了
吃剩雞骨、枯死植物 好市多可退 華人發現「生財之道」

吃剩雞骨、枯死植物 好市多可退 華人發現「生財之道」
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕