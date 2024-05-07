心不甘情不願又怕外界非議…見不見哈利？威廉好糾結

威廉被曝想贏得外界好感，但又很不願違背自己真正的心意，陷入苦苦掙扎。

英國皇室間的不和風波又進入新的階段，隨著哈利 王子即將返回英國，各方矚目他會不會趁機與父王查理或是兄嫂威廉、凱特 碰面，藉此打開僵局，彌補之前的裂痕？現在似乎除了查理還是顧念父子之情，不願意真的和哈利徹底斷絕往來外，威廉竟陷入了怕影響外界觀感不得不和好、卻打心裡不甘願和弟弟見面的掙扎。

根據曾經寫過英國皇室專書的湯姆昆恩的透露，身為未來英國國王的威廉，當然超在意外界對此事的看法，感覺出要是他打死不肯見哈利、不想要和解，會顯得很小家子氣，一點都不大方，反而影響大家對他的觀感，因為民眾會希望以後要繼承王位的他，更成熟、更寬厚，偏偏他就是打從心裡就很不想和解，甚至怕連演都演不出來。

雖然英國民眾在這場家庭風波中，始終傾向皇室這邊，哈利和妻子梅根 時常在訪問中揭露皇室運作的不當之處，被他們視為「叛逆」、「不尊重」的舉動，卻也還是有人認為他們兩個確實受到很不公平的待遇，心情欠佳需要傾吐，這是人之常情。反倒是威廉等堅守皇室「不主動提起、不主動解釋」的規條，顯得很僵硬、死板、守舊。