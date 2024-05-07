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心不甘情不願又怕外界非議…見不見哈利？威廉好糾結

記者蘇詠智／即時報導
威廉被曝想贏得外界好感，但又很不願違背自己真正的心意，陷入苦苦掙扎。
威廉被曝想贏得外界好感，但又很不願違背自己真正的心意，陷入苦苦掙扎。

英國皇室間的不和風波又進入新的階段，隨著哈利王子即將返回英國，各方矚目他會不會趁機與父王查理或是兄嫂威廉、凱特碰面，藉此打開僵局，彌補之前的裂痕？現在似乎除了查理還是顧念父子之情，不願意真的和哈利徹底斷絕往來外，威廉竟陷入了怕影響外界觀感不得不和好、卻打心裡不甘願和弟弟見面的掙扎。

根據曾經寫過英國皇室專書的湯姆昆恩的透露，身為未來英國國王的威廉，當然超在意外界對此事的看法，感覺出要是他打死不肯見哈利、不想要和解，會顯得很小家子氣，一點都不大方，反而影響大家對他的觀感，因為民眾會希望以後要繼承王位的他，更成熟、更寬厚，偏偏他就是打從心裡就很不想和解，甚至怕連演都演不出來。

雖然英國民眾在這場家庭風波中，始終傾向皇室這邊，哈利和妻子梅根時常在訪問中揭露皇室運作的不當之處，被他們視為「叛逆」、「不尊重」的舉動，卻也還是有人認為他們兩個確實受到很不公平的待遇，心情欠佳需要傾吐，這是人之常情。反倒是威廉等堅守皇室「不主動提起、不主動解釋」的規條，顯得很僵硬、死板、守舊。

湯姆昆恩表示，威廉現在是又想要得到外界的好印象卻又不願意真的跟哈利把話講開，他的性格很固執，讓他沒辦法對哈利徹底放心，深怕就算只是短短的、演外人看的會面，都可能帶來秘密曝光的風險。現在的威廉，想要的很多，卻連自己都搞不定，只能眼看加分的良機慢慢溜走。

威廉（左）與哈利之間恩怨太深，一時之間不易解決。（路透資料照片）
威廉（左）與哈利之間恩怨太深，一時之間不易解決。（路透資料照片）
哈利即將返英，又會再成為話題焦點。（路透資料照片）
哈利即將返英，又會再成為話題焦點。（路透資料照片）

哈利 凱特 梅根

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