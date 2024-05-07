塞爾維亞村民罹癌激增 矛頭指向中資煉鋼廠空汙

中國河鋼集團2016年收購塞爾維亞東部城市斯麥德里弗（Smederevo）附近一座煉鋼廠後，當地居民表示，這8年來他們一直為嚴重空汙及濃厚的紅色粉塵所苦。圖為這座位於雷迪納克村（Radinac）煉鋼廠全景。路透

中國河鋼集團2016年收購塞爾維亞東部城市斯麥德里弗（Smederevo）附近一座煉鋼廠後，當地居民表示，這8年來他們一直為嚴重空汙及濃厚的紅色粉塵所苦。

法新社報導，這座煉鋼廠位於雷迪納克村（Radinac），當地居民維利科維奇（Zvezdan Veljkovic）說：「一天裡有些時候，就連正常呼吸都是不可能的。」

由於雷迪納克村的所有東西總是覆蓋一層紅色粉塵，因此被冠上「紅村」稱呼。當地人說，村民罹癌人數激增，還說這些粉塵含有高度的砷、鉻與鉛。

2021年，塞爾維亞非政府組織「堡壘」（Tvrdjava）與科學團體「國家環境協會」（National Environmental Association）一同分析這座煉鋼廠產生的粉塵。法新社見過的分析報告發現，這些粉塵含有高濃度的砷、鉻和鉛等重金屬。

報告警告說，這些重金屬「若存在於空氣中，會是毒性及致癌 性最高的金屬」。

塞爾維亞國營機構「斯麥德里弗衛生中心」（Smederevo Health Centre）的資料顯示，2011年至2019年期間，當地罹癌人數增至4倍。環保運動人士認為，原因正是汙染惡化。

河鋼集團是全球最大鋼鐵製造商之一，2016年收購塞爾維亞這座煉鋼廠時受到高度宣傳，當時中國國家主席習近平 來到塞國進行國是訪問，那是他最近一次到訪。

中國近幾年對塞爾維亞及鄰近的其他巴爾幹半島國家投資 達數以十億計美元。北京去年並與塞爾維亞簽署了自由貿易協定。

然而，斯麥德里弗附近的居民將汙染惡化歸咎於中國的投資。在靠近煉鋼廠的3座村莊居民表示，自己曾出現喉嚨刺痛，並聞過令人不舒服的氣味，且持續有煤灰落在他們的房子、衣物與身體上。

住在雷迪納克村已37年的米里契（Dragana Milic）告訴法新社，她的孫兒不再喜歡來村子探望她，「他們不想在戶外玩」。

米里契說，村民唯一能保護自己的辦法，就是待在室內。