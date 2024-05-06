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習近平：願與法國共同倡議 巴黎奧運期間全球停戰

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法學者：俄中緊密 習近平立場難動搖

記者陳政錄／即時報導
中國國家主席習近平訪問法國等國，歐洲希望中國能停止支持俄羅斯，但俄國總統普亭將5月訪中，希望不大。(路透)
中國國家主席習近平訪問法國等國，歐洲希望中國能停止支持俄羅斯，但俄國總統普亭將5月訪中，希望不大。(路透)

儘管歐盟方面敦促北京向俄羅斯發揮影響力，盡早結束俄烏戰爭，但有巴黎學者直言，從俄羅斯總統普亭宣布5月訪中的安排看，俄中關係依舊緊密，北京的立場仍難以動搖。

中法歐盟6日在巴黎舉行三邊會談。「德國之聲」報導，法國政府消息人士稱，馬克宏將力促習近平利用其「重要盟友」的優勢改變俄羅斯，對解決衝突做出貢獻，但中方可能對此「充耳不聞」。

巴黎天主教大學學者林科坦言，儘管法國作為歐盟唯一擁核國，北京重視與法國的關係，但從普亭5月訪中的安排看，北京立場難以動搖，習近平對國際重大議題的做法，不會有絲毫變化。而且習近平訪問法國後，還將於美國轟炸中國駐南斯拉夫使館事件25周年之際，造訪塞爾維亞，中方可能藉此強調「有必要重建國際秩序」的論調。

北京方面如何看待習近平此訪？「澎湃新聞」引述北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建認為，習訪法意在體現中歐關係的戰略高度、經貿廣度和人文深度，有效抑制近年來歐洲內部對北京的錯誤認知和行為。

至於習還將訪問被認為立場偏俄的塞爾維亞和匈牙利，崔洪建指出這兩國是中國長期務實合作的重要對象，將為中歐關係提供更多「正向指引」。

復旦大學中歐關係研究中心副主任簡軍波提及塞爾維亞與中國有在不結盟運動中合作、共同抵抗北約的經歷，在維護國家領土主權上也具共同利益。

就俄烏衝突，崔洪建認為歐洲對中國的期待不斷上升，但又認為中方沒能滿足期待，提出要將中國對衝突立場與中歐關係掛鉤的錯誤觀點。習訪歐期間將尋求更大交集，並在尊重各方安全關切的基礎上提出解決方案。

習近平 歐盟 俄羅斯

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